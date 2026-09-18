V Veliki Britaniji pacientkam z rakom brez razloga odstranili dojke

V bolnišnicah na severovzhodu Anglije so med zdravljenjem raka prsi 20 bolnicam odstranili dojke. Incident je potrdilo vodstvo bolnišnic County Durham and Darlington (CDDFT), ki delujejo v okviru britanskega javnega zdravstvenega sistema NHS, poroča Guardian.

Steve Russell, direktor CDDFT, se je v imenu organizacije družinam opravičil za nastalo škodo in povedal, da se zaveda, kakšen vpliv ima to na pacientke. Po njegovih besedah so od takrat uvedli spremembe, zaradi katerih naj bi se oskrba izboljšala.

Še naprej preiskujejo, kaj se je v resnici zgodilo, in poskušajo pacientkam nuditi informacije in podporo. Odbor se bo sestal 24. septembra, do tedaj ne bodo sprejeli nobene končne odločitve.

Niso opravili dovolj pregledov in biopsij. FOTO: Uroš Hočevar

Zgodbe pacientk

Pregledali so 514 primerov, od tega je bilo prizadetih 315 pacientk, 77 jih je utrpelo hujše posledice, ena je celo umrla. Russell je povedal, da nekaterih rakov niso odkrili pravočasno, zato so se razširili.

Pacientka je za Guardian povedala, da niso opravili dovolj pregledov in biopsij, ki bi pokazali, da so druga območja benigna in da gre dejansko za raka v dojki.

Še eni pacientki so leta 2023 odkrili raka dojke v prvem stadiju, opravili so lumpektomijo in odstranili bezgavke, vendar so ji na ponovnem pregledu še vedno zatrdili, da potrebuje mastektomijo.