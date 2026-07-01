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    Svet

    V Venezueli razglasili sedemdnevno žalovanje

    Izpod ruševin so doslej rešili 6461 ljudi, več tisoč jih še vedno pogrešajo.
    Po potresih v Venezueli je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10.500 jih je bilo ranjenih. FOTO: Juan Barreto/Afp
    Galerija
    Po potresih v Venezueli je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10.500 jih je bilo ranjenih. FOTO: Juan Barreto/Afp
    R. I.
    1. 7. 2026 | 20:22
    1. 7. 2026 | 20:22
    1:39
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    V Venezueli je začasna predsednica države Delcy Rodriguez v spomin na žrtve po uničujočih potresih razglasila sedemdnevno žalovanje. Silovita potresa, ki sta prejšnjo sredo prizadela južnoameriško državo, sta po zadnjih podatkih terjala skoraj 2000 smrtnih žrtev, na tisoče ljudi pa je pogrešanih. 

    Rodriguezova je na družbenih omrežjih v sporočilu izrazila sožalje ljudem, ki jih je tragedija prizadela, in napovedala nacionalno žalovanje za danes ob 18. uri po krajevnem času, so poročale tuje tiskovne agencije. 

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    Je Venezuelo stresel redek dvojni potres?

    »Duša Venezuele je raztrgana zaradi človeških izgub, ki sta jih povzročila uničujoča potresa,« je na družbenem omrežju Telegram zapisala Rodriguezova. »V mislih smo z družinami, ki so izgubile svoje ljubljene, in molimo za ranjene in pogrešane ter za prizadete skupnosti,« je še dodala.

    V dveh zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10.500 jih je bilo ranjenih. Izpod ruševin so doslej rešili 6461 ljudi, več tisoč jih še vedno pogrešajo.

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    Šport

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