V zadnjem dnevu izraelska vojska v Gazi ubila najmanj 127 ljudi

Izraelske obrambne sile so v zadnjem dnevu po podatkih palestinskega zdravstvenega ministrstva v Gazi ubile najmanj 127 in ranile 178 ljudi. Izrael pa je danes sporočil, da je izraelska vojska v bližini mesta Han Junis ubila tudi več borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po navedbah izraelskih obrambnih sil so v raketnem napadu ubili Hamasovega ostrostrelca, pripadniki izraelske vojske pa so v Han Junisu napadli tudi oporišče Hamasove brigade Han Junis in zasegli več kosov orožja in vojaške opreme.

Več Hamasovih ciljev v bližini Han Junisa, kjer naj bi se po izraelskih trditvah zadrževalo večje število Hamasovih borcev, je napadla tudi izraelska mornarica.

Od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze po Hamasovem napadu na južni Izrael 7. oktobra je po poročanju DPA umrlo 27.365 Palestincev, ranjenih je 66.630 ljudi.