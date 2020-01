Zadnje dni že nekaj incidentov med Srbi in Črnogorci

Po spletu je včeraj zaokrožil posnetek moškega, ki teče po ulicah glavnega mesta Črne gore, za njim pa večja skupina moških. Ko ga dohitijo, da podrejo na tla in zbrcajo. Tamkajšnja policija je sporočila, da je šlo za 19-letnega fanta, mediji pa so izvedeli, da je bil razlog agresije v tem, da je mladenič dvignil v zrak tri iztegnjene prste. To je le eden od incidentov v zadnjih štirih dneh med Srbi in Črnogorci. Kot kaže povzroča incidente pregreto razpoloženje zaradi zakona o verski svobodi.



Dogodek se je zgodil v središču Podgorice neposredno po slovesnem sprejemu vaterpolistov, ki so se vrnili z bronasto medaljo iz evropskega prvenstva. Vznemiril je tako v Črni gori kot v Srbiji. Tri iztegnjene prste uporabljajo Srbi kot pozdrav in v slavo zmagi, mladi predvsem v športnem navijanju, srbski vojaki pa so se tako pozdravljali tudi v preteklih vojnah, zato ga drugi narodi lahko razumejo tudi kot provokacijo. Težko je špekulirati, za kaj je šlo tokrat, a povsem možno je, da zgolj za športni pozdrav uspešnim vaterpolistom.



V Črni gori živi po zadnjem popisu 44 odstotkov Črnogorcev, 28 odstotkov Srbov, v manjših deležih so tu še Bošnjaki, muslimani, Albanci, Hrvati in drugi. V zadnjih štirih dneh so zabeležili več incidentov med Srbi in Črnogorci. V prvem (sobotnem) je šlo za spopad skupine ljudi, ki niso pustili, da komunalni delavci prebelijo steno, na kateri je bila narisana srbska zastava. Spor se je končal z akcijo policije in solzilcem, desetimi pridržanimi civilisti in tremi lažje poškodovanimi policisti. Vsaj dvakrat je prišlo tudi do kamenjanja avtomobilov.



»Dvigovanje roke nad brata« in medsebojno kamenjanje Srbov in Črnogorcev so obsodili tako cerkveni kot politični voditelji v Črni gori, ki vsi po vrsti pozivajo k miru. Opozicija v Črni gori je okrivila za agresivno dogajanje vlado in njen zakon o verski svobodi, ki med drugim podržavlja premoženje verskih skupnosti. Zaradi zakona se že ves mesec vrstijo molitvene procesije po vsej državi.



Predsednik Črne gore Milo Đukanović je udeležence - vernike poimenoval »norci«. Po njegovih besedah gre za »rušenje države«,vendar - kot je dejal - »ne more priti niti do velike Srbije niti do velike Albanije, samo do velike tragedije«.



Predsednik Aleksandar Vučić je zaradi poslabšanja varnosti v regiji sklical nujni sestanek državnega vrha. Informacij po njem ni dajal, razen napovedi, da bo Srbija od Črne gore zahtevala uradni posnetek dogajanja z mladeničem. Odkar so se pričeli incidenti, policija v Črni gori vsa javna zbiranja snema.