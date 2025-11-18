V Zagrebu gori Vjesnikova stolpnica

Zagrebški policisti so v ponedeljek okoli enajste ure zvečer prejeli klic, da gori stolpnica Vjesnika, piše Jutarnji list. Plameni in gost črn dim so vidni iz več delov hrvaške prestolnice. Ogenj je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.

Na kraju dogodka je 93 gasilcev s 30 vozili, poroča hrvaški portal Index. Gasilci so stavbo od zunaj gasili celo noč, danes zjutraj pa jim je uspelo vstopiti v samo zgradbo. Zaprli so tudi plin in odklopili elektriko v celotni stavbi. Najbolj kritična so šesto, deveto in dvanajsto nadstropje. Zgornji del stavbe naj bi popolnoma razpadel.

Po še neuradnih informacijah je zagorela pisarna v enem od najvišjih nadstropij nebotičnika, piše Jutarnji list. Požar naj bi sprva pogasili, nato pa se je znova razplamtel in se razširil na spodnja nadstropja. S stavbe padajo tudi zogleneli kosi, plošče in steklo, kar je omejilo delo gasilcev le na zunanje gašenje, a je poveljnik Javne gasilske enote mesta Zagreb Siniša Jembrih dejal, da nevarnosti zrušitve stolpnice ni, navajajo hrvaški mediji.

»Škoda je velika. Čeprav je bil večji del stavbe zapuščen, so prostori polni opreme in papirjev,« je še dejal Jembrih in povedal, da so se na klic sprva odzvala tri vozila z najbližje gasilske postaje. Ko so videli, kako obsežen je požar, so poklicali dodatne okrepitve. »Ogenj se je začel pojavljati v spodnjih nadstropjih, celo v pritličju, kar pomeni, da se je širil skozi prezračevanje,« je dejal Jembrih.

Na kraju nesreče so vsi zagrebški gasilci. Po Jembrihovi oceni jim bo požar uspelo spraviti pod nadzor čez dan.

Tiskovna predstavnica Zagreba Dinka Živalj je za Novo TV dejala, da podatkov o morebitnih poškodovanih nimajo. Na kraju požara sta zagrebški župan Tomislav Tomašević ter minister za gradbeništvo in podpredsednik vlade Branko Bačić.

Tomašević je dejal, da je stolpnica povsem uničena. »Večinska lastnica zgradbe je država, statiki bodo presodili, ali je treba konstrukcijo porušiti ali jo bodo obnovili,« je povedal. »Glavno je, da ni žrtev, najpomembnejša je varnost gasilcev,« je še dejal Tomašević.

Arhitekta navdahnil newyorški Lever House

Stolpnica Vjesnika, eden najbolj prepoznavnih simbolov Zagreba, se nahaja na križišču Savske ceste in Slavonske avenije. Stavba, kot tudi bližnja tramvajska in avtobusna postaja, se še imenuje po dnevnem časopisu Vjesnik, čeprav je njegova zadnja številka izšla 20. aprila 2012, tiskarna pa ne deluje od leta 2022.

Stolpnico, ki meri 67 metrov, zasnoval znani arhitekt Antun Ulrich, leta 1963 pa jo je zgradil Mirko Fijember. V času svojega nastanka je veljala za eno najsodobnejših novinarskih nebotičnikov v Evropi. Arhitekta naj bi navdahnil znameniti nebotičnik Lever House v New Yorku. Stolpnica je namreč zgrajena kot skelet iz armiranega betona, zaradi oranžno-rjave barve pa se je zgradbe prijel vzdevek čokoladni stolp.

Nekoč je bilo v stolpnici Vjesnika in njeni okolici približno dvajset uredništev časopisov, revij in drugih publikacij. Vjesnik je bil največji časopisni založnik v nekdanji Jugoslaviji.

Stolpnica Vjesnika je za Zagrebčane postala simbol medijskega in arhitekturnega optimizma sredine 20. stoletja.