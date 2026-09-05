V Zagrebu protest zaradi nezakonitega odlaganja odpadkov v Gospiću

V Zagrebu danes poteka protestni shod pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško, ki ga je organizirala pobuda Gospić je naš dom zaradi škandala v zvezi z več deset tisoč tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospića. Po poročanju spletnega portala Index se je v središču Zagreba zbralo na deset tisoče ljudi.

Shod se je na Trgu bana Josipa Jelačića v središču Zagreba začel okoli poldneva, protestniki pa po poročanju časnika Večernji list pojejo domoljubne pesmi. Index pa poroča, da zbrani med drugim vzklikajo Odidi HDZ ter Gospić, Gospić. Po navedbah hrvaških medijev so množice ljudi, ki so v mesto prispele s kombiji, avtomobili in avtobusi, napolnile tudi stranske ulice, ki vodijo v središče hrvaške prestolnice.

FOTO: Marko Perkov/AFP

Po poročanju Indexa se je v središču Zagreba zbralo na deset tisoče ljudi. Med njimi so po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina tudi številni politiki, ki poudarjajo, da tudi oni spadajo na proteste.

FOTO: Marko Perkov/AFP

Državljanska pobuda Gospić je naš dom je pred protestom hrvaški vladi poslala zahteve. Med drugim jo poziva, da v 20 dneh predstavi celovit sanacijski program z zavezujočimi roki. Zahtevajo tudi, da vlada v treh mesecih nujno odstrani 33.000 ton zakopanih odpadkov. Hrvaško ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod je sporočilo, da Hrvaška ne dovoljuje neomejenega uvoza vseh vrst odpadkov in da trditev, da se nevarni odpadki lahko prosto uvažajo, ne drži.

FOTO: Marko Perkov/AFP

Podpredsednik vlade in minister za obrambo Tomo Medved je izjavil, da se vlada v celoti zaveda razmer v Gospiću in da pri sanaciji odlagališča odpadkov deluje zakonito, sistematično, odgovorno in pregledno.