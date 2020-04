V Zagrebu so čutili močnejši popotresni sunek

CROPIX Potres 22. marca je v Zagrebu povzročil veliko škode in terjal eno smrtno žrtev. FOTO: Boris Kovačev/Cropix

Danes malo pred deseto uro dopoldne so se v Zagrebu znova zatresla tla, poroča tamkajšnji dnevnik Jutarnji. Stare stavbe v središču mesta, ki jih je potres pred mesecem dni dodobra poškodoval, so se znova stresle, nekateri prebivalci so slišali tudi bobnenje, o novi materialni škodi pa za zdaj mediji ne poročajo. Po nepreverjenih podatkih Jutarnjega naj bi bil današnji popotresni sunek eden močnejših in naj bi bil magnitude 3,4. Na uradni strani hrvaške seizmološke službe pa so sporočili, da sta bila v razmiku nekaj minut pravzaprav dva sunka, prvi z magnitudo 3,2 in drugi 2,3. Tudi slovenski Arso je že objavil podatke o sunku, ki ga je bilo mogoče čutiti tudi ponekod po Sloveniji. Po njihovih meritvah je šlo za popotresni sunek z magnitudo 2,9 in žariščem štiri kilometre severno od Zagreba.Kot smo poročali , je glavni potres z magnitudo 5,3 Zagreb prizadel v nedeljo, 22. marca. Predvsem v starem središču mesta je povzročil precej škode, za posledicami poškodb pa je pozneje v bolnišnici umrla petnajstletnica. Glavnemu potresu je sledilo še več deset popotresnih sunkov, med njimi tudi takšni z magnitudo 3,1. Današnji je tako res med močnejšimi.