V Zagrebu umrlo v nedeljskem potresu hudo poškodovano dekle

Kot je danes sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović, so 11 huje poškodovanih oskrbeli v bolnišnicah. FOTO: Damjan Tadic / Cropix

Kljub vsem prizadevanjem zagrebških zdravnikov je danes umrlo dekle, ki je bilo v nedeljo hudo poškodovano v potresu, so za hrvaške medije potrdili na pediatrični kliniki v Zagrebu. Dekle, ki je bilo rojeno leta 2004, je bilo hudo poškodovano in v kritičnem stanju po potresu, ki je z magnitudo 5,5 prizadel Zagreb v nedeljo nekaj po 6. uri.Hrvaški mediji so že v nedeljo sprava poročali, da naj bi bila smrtna žrtev potresa 15-letni fant, a se je nato izkazalo, da so osebo v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico ter da gre za dekle in ne fanta. Dekle je bilo v času potresa v stanovanju v eni od starejših stanovanjskih hiš v središču Zagreba, ki je bilo močno poškodovano med potresom.Dekle so v nedeljo operirali zaradi hudih poškodb glave in zdravniki so se borili za njeno življenje na oddelku intenzivne nege. Direktor pediatrične klinike Goran Roić je za regionalno televizijo N1 danes potrdil, da je dekle kljub vsem prizadevanjem umrlo v popoldanskih urah.V nedeljskem potresu je bilo poškodovanih še 26 oseb, med njimi 18 huje. Kot je danes sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović, so 11 huje poškodovanih oskrbeli v bolnišnicah.