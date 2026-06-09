Od ust do ust: v zaporu razkrinkali tihotapljenje s poljubi

En sam poljub je bil dovolj, da je med obiskom zaročenke v zaporu, kjer prestaja kazen, prejel tri kartice SIM, skrbno ovite v folijo. Zatem je za trenutek njegova roka pristala na njegovem obrazu, sledil je hiter prenos iz ust v roko, nato pa naravnost v žep.

V Italiji odmeva tihotapljenje s pomočjo poljuba, ki so ga razkrinkali v Bariju. Kot poroča portal La Gazzetta del Mezzogiorno, so prisluhi in posnetki varnostnih kamer razkrili Donata Antonia Alfarana, imenovanega Cipster, 32-letnika iz Pala del Colle, za katerega je bila izdana odredba o priporu zaradi poskusa umora in izsiljevanj.

Zaročenki dal zažgati avto

Skupno so bile v okviru preiskave Re Nero (Črni kralj) aretirane štiri osebe, tri so končale v zaporu, ena v hišnem priporu. Preiskava izhaja iz napada, ki se je 16. novembra 2023 zgodil v Palu del Colle nad lokalnim podjetnikom. Ta naj bi bil žrtev ponavljajočega se izsiljevanja: Alfarano, moški, ki je že bil kaznovan, sicer pa povezan s klanom Strisciuglio, naj bi ga silil, da mu izroča vozila za najem, ne da bi zanje prejel plačilo.

Alfaranova zaročenka Oriana Leone, ki mu je posredovala kartice s poljubom, je že osumljena, a ostaja na prostosti. Poleg tega, da naj bi partnerju predala kartice, je v preiskavo vpletena tudi zato, ker zaročenca ni prijavila, ko naj bi ta iz zapora iz ljubosumja sodelavcem naročil, naj ji zažgejo avtomobil. Čeprav naj bi vedela za partnerjeva dejanja, je vložila prijavo proti neznanim storilcem.

Leone naj bi s sodelovanjem še dveh osumljencev partnerju predala tri telefonske kartice, potem ko je prejela ustrezna navodila. Kartice naj bi nato v zaporu vstavili v mobilne telefone, ki so jih nezakonito hranili v zaporniških celicah, s čimer so pripornikom omogočili neprekinjeno komunikacijo z zunanjim svetom.