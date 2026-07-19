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    Svet

    V ZDA aretirali razvpita brata Tate; Britanija zahtevala izročitev

    Britansko tožilstvo bo vložilo dodatne obtožnice proti kontroverznemu vplivnežu Andrewu Tatu in njegovemu bratu Tristanu zaradi posilstev in trgovine z ljudmi.
    Tristan in Andrew Tate sta bila aretirana v ZDA, potem ko je britansko tožilstvo zahtevalo njuno izročitev zaradi novih obtožnic o posilstvih in trgovini z ljudmi. Fotografija je arhivska. FOTO: Inquam Photos/Eduard Vinatoru/Reuters
    Galerija
    Tristan in Andrew Tate sta bila aretirana v ZDA, potem ko je britansko tožilstvo zahtevalo njuno izročitev zaradi novih obtožnic o posilstvih in trgovini z ljudmi. Fotografija je arhivska. FOTO: Inquam Photos/Eduard Vinatoru/Reuters
    R. I.
    19. 7. 2026 | 08:44
    19. 7. 2026 | 08:51
    3:25
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    Ameriški organi so aretirali kontroverznega vplivneža Andrewa Tata in njegovega brata Tristana, potem ko so britanske oblasti napovedale vložitev nadaljnjih obtožb proti njima, poroča britanski BBC. Britansko kronsko tožilstvo (CPS) je sporočilo, da je Andrew Tate obtožen še sedmih posilstev, pa tudi drugih obtožb v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji, vključno s trgovino z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo.

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    Kontroverzna brata Tate znova pred sodnika

    Tristan Tate je obtožen enega spolnega napada, dveh posilstev in treh primerov organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. Domnevna kazniva dejanja naj bi se bila zgodila med julijem 2010 in avgustom 2017. Brata Tate sta že prej zanikala kakršno koli kršitev.

    »Odločitve o obtožbi so sledile prejemu dodatnega spisa dokazov od policije iz Bedfordshira in s tem se je skupno število domnevnih žrtev v tem primeru povečalo na sedem,« je izjavil vodja oddelka za posebne zločine pri kronskem tožilstvu Malcolm McHaffie. Tožilstvo je tudi zahtevalo izročitev bratov, ki imata dvojno britansko-ameriško državljanstvo.

    Ameriški maršali (USMS, najstarejša zvezna agencija za izvrševanje zakonov v ZDA, ki deluje pod okriljem ministrstva za pravosodje) so za BBC potrdili, da so pridržali brata Tate, tiskovni predstavnik ministrstva za pravosodje pa je dejal, da so bile aretacije izvedene »v skladu s postopkom izročitve«.

    Brata Tate, ki ju obtožnice v Romuniji in Združenem kraljestvu bremenijo posilstev, trgovine z ljudmi in pranja denarja, sta lani z zasebnim letalom zapustila Romunijo, kjer so ju organi pregona pridržali leta 2022, in odpotovala na Florido. Fotografija je arhivska. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
    Brata Tate, ki ju obtožnice v Romuniji in Združenem kraljestvu bremenijo posilstev, trgovine z ljudmi in pranja denarja, sta lani z zasebnim letalom zapustila Romunijo, kjer so ju organi pregona pridržali leta 2022, in odpotovala na Florido. Fotografija je arhivska. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

    Odvetnik Joseph McBride, ki zastopa brata Tate, je v izjavi, objavljeni po njuni aretaciji v soboto zvečer, dejal, da »svet ve, da sta Andrew in Tristan nedolžna«. »Njuni sovražniki to najbolje vedo. Prav zato sta bila napadena,« je nadaljeval McBride in nove obtožbe v Združenem kraljestvu opisal za »politični udarec«, zasnovan kot odgovor na tožbo zaradi obrekovanja, ki sta jo brata vložila v ZDA.

    »Prepričani smo, da bosta Andrew in Tristan Tate, ko bo pristojni sodnik videl dejstva in ko se bo ministrstvo za pravosodje soočilo s to očitno zlorabo lastne oblasti, izpuščena. Amerika ne opravlja britanskega političnega umazanega dela,« je izjavil njun odvetnik.

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    Dekle pojasnjuje, kako je kontroverzni spletni vplivnež pristopil do nje

    Maja 2025 so tožilci potrdili seznam 21 obtožb za kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 2012 in 2016, s katerimi se bosta 39-letni Andrew Tate in 37-letni Tristan Tate morala soočiti v Združenem kraljestvu, še poroča BBC. Leta 2024 je policija iz Bedfordshira pridobila evropski nalog za prijetje bratov, da bi ju vrnili iz Romunije, kjer imata (poslovni) sedež in sta prav tako predmet kazenske preiskave.

    Junija sta brata Tate neuspešno vložila zahtevo, s katero sta hotela doseči, da bi jima sporočili imena njunih tožnikov v Združenem kraljestvu, potem ko se je kronsko tožilstvo odločilo, da je treba imena njunih domnevnih žrtev zadržati, dokler se uradno ne začne sodni postopek.

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