V ZDA brez mednarodnih prizadevanj za cepivo proti covidu-19

7.31 Avstralija v recesiji po skoraj 30 letih



Avstralsko gospodarstvo je zaradi gospodarskih posledic koronavirusa padlo v recesijo po skoraj 30 letih. Bruto družbeni proizvod (BDP) se je v četrtletju od aprila do junija v primerjavi s prejšnjimi tremi meseci zmanjšal za 7 odstotkov, v prvem četrtletju so zabeležili 0,3-odstotni padec. Gre za največji padec, odkar so leta 1959 začeli beležiti primerljive podatke. Šteje se, da je gospodarstvo v recesiji, če ima dve zaporedni četrtini negativne rasti.



Avstralija je bila edino večje svetovno gospodarstvo, ki se je med finančno krizo leta 2008 izognilo recesiji (predvsem zaradi kitajskega povpraševanja po naravnih virih).



7.22 ZDA ne bodo sodelovale v mednarodnih prizadevanjih za cepivo proti covidu-19



ZDA ne bodo pridružile mednarodni pobudi za skupen razvoj in distribucijo cepiva proti novemu koronavirusu Covax, je v torek sporočila Bela hiša. ZDA ni všeč, ker pobudo, v kateri sodeluje že več kot 150 držav, usklajuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).



Tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere je dejal, da bodo ZDA še naprej sodelovale z mednarodnimi partnerji, »vendar se ne bodo pustile omejevati s strani mednarodnih organizacij, na katere vpliva skorumpirana WHO«. Predsednik ZDA Donald Trump je že julija dejal, da ZDA zapuščajo WHO, ker naj bi bila organizacija pod vplivom Kitajske.



S koronavirusom se je v ZDA do sinoči potrjeno okužilo že 6,07 milijona oseb, za covidom-19 pa jih je umrlo najmanj 184.644. Tako po številu okuženih kot umrlih so ZDA najhuje prizadeta država na svetu.