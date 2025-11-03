V ZDA delajo nadure, da bi Tajvanu pravočasno dostavili lovce F-16V

Tajvansko obrambno ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da ZDA delajo nadure, da bi pospešile proizvodnjo lovcev F-16V za Tajvan. Zamaknila se je tudi proizvodnja ameriških vodljivih bomb zaradi težav z dobavo. Tajvan se že dolgo pritožuje zaradi zamud pri dobavi orožja iz ZDA, poroča tiskovna agencija Reuters.

Tajvan, ki se sooča z naraščajočo vojaško grožnjo iz Pekinga, se je znova pritožil zaradi ponavljajočih se zamud pri dobavi orožja, ki so ga naročili iz ZDA. Združene države so namreč glavne mednarodne podpornice in dobaviteljice orožja za azijski otok.

V poročilu poslancem je tajvansko obrambno ministrstvo navedlo, da je bila dobava vseh 66 lovcev F-16V, ki naj bi sprva prispeli do konca leta 2026, zamaknjena zaradi selitev in motenj v proizvodnih linijah.

Da bi pospešili proizvodnjo, izvajalci delajo v dveh izmenah po 20 ur na dan, je dodalo ministrstvo in sporočilo, da bo Tajvan spremljal napredek in tako zagotovil, da ZDA izpolnijo pogodbene obveznosti.

Minister za obrambo Wellington Koo je v parlamentu dejal, da ZDA in Tajvan sodelujeta pri reševanju zamud ter da je 50 letal podjetja Lockheed Martin (LMT.N) že v proizvodnji. Od teh jih je menda deset opravilo testne polete še letos, dostavili pa naj bi jih leta 2026, je dodal.

Letala naj bi v Tajvan dostavili med letoma 2027 in 2028. Fotografija je simbolična. FOTO: Max Rossi/Reuters

Ministrstvo je sporočilo, da je bila dobava 24 torpedov MK-48 in štirih vadbenih torpedov, ki so jih kupili za 178,47 milijona ameriških dolarjev in pričakovali do leta 2026, preložena na obdobje med letoma 2026 in 2028, prav tako zaradi motenj v proizvodnih linijah.

Podjetje Lockheed, ki proizvaja tudi torpede, se na Reutersovo prošnjo za komentar ni odzvalo, prav tako ne Pentagon.

Pospešena dobava raketnih sistemov HIMARS

Ministrstvo je poročalo o zamudah pri dobavi drugega orožnega sistema, med njimi vodljivih bomb AGM-154C Joint Standoff podjetja Raytheon (RTX.N), ki so vredne 4,18 milijarde ameriških dolarjev. Sprva naj bi jih ZDA dostavile do konca leta 2026, zdaj pričakujejo, da jih bodo dostavili med letoma 2027 in 2028.

Kljub številnim zamudam pa je dobava 29 sistemov natančnega raketnega topništva HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), ki jih prav tako proizvaja Lockheed, poteka hitreje kot pričakovano. Preostalih 18 sistemov, ki jih je še treba dostaviti, naj bi Tajvan prejel v zadnjem četrtletju 2026. Prvotno naj bi jih prejeli leta 2027.

Maja letos je Tajvan prvič preizkusil svoj novi raketni sistem HIMARS, ki ga Ukrajina pogosto uporablja proti Rusiji. Tajvan bi ga tako lahko uporabil za napade na cilje na Kitajskem, če bi izbruhnila vojna.