V ZDA do 200 tisoč žrtev koronavirusa?

Zdravilo Remdesivir. Foto Dm

New York – Osrednji strokovnjak v kriznem štabu ameriškega predsednika, ki ga spoštujejo tudi nasprotniki predsednika, predvideva med sto in dvesto tisoč žrtev epidemije novega koronavirusa v ZDA.Voditelj ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID je v pogovoru za televizijsko družbo CNN opozaril na nezanesljivost modelov za napovedovanje poteka bolezni, vseeno pa pričakuje milijone okuženih ter med sto in dvesto tisoč žrtev v ZDA. Za zdaj je za novim koronavirusom umrlo več kot dva tisoč Američanov, pri 125 tisoč so odkrili okuženost, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na veliko pomanjkanje testov.Američani upajo, da se bo to kmalu spremenilo. Pri ameriški upravi za hrano in zdravila FDA so pred nekaj dnevi odobrili test družbe Abbott Laboratories iz Illinoisa z manj kot trikilogramsko prenosno napravo in hitrim ugotavljanjem rezultatov – pozitivni naj bi se pokazal že po petih minutah, negativni po trinajstih. Teste bodo začeli distribuirati sredi tedna, na spletni strani podjetja pa jih napovedujejo pet milijonov na mesec. Pri FDA so izdelavo testa že prej odobrili kalifornijskemu podjetju Cepheid, a ta za rezultate potrebuje 45 minut.V ZDA veliko pričakujejo tudi od protivirusnega zdravila remdesivir kalifornijskega farmacevtskega podjetja Gilead Sciences. Klinični testi še potekajo, po ozdravitvi 79-letnega italijanskega bolnika pa je povpraševanje tako veliko, da so razširili tako imenovani sočutni program. A zdravilo še ni preverjeno in čeprav ga je skupaj z nekaterimi že omenjal predsednik Donald Trump, strokovnjaki svarijo pred prehitrimi zaključki. Med tistimi, ki je popravljal nekatere Trumpove izjave, je bil tudi dr. Anthony Fauci.Napovedi uglednega strokovnjaka za aids in nekatere druge nalezljive bolezni kažejo vso resnost pandemije novega koronavirusa. Za primerjavo: letošnja sezonska gripa je po podatkih centra za prevencije in nadzor nad boleznimi CDC doslej povzročila med 38 in 45 milijonov obolenj, med 400 in 730 tisoč hospitalizacij ter med 23 in 62 tisoč žrtev. Tudi pri gripi strokovnjkaki samo ocenjujejo, saj domnevajo precej več bolnikov od testiranih, pri novem koronavirusu pa celo veliko višje ocene pogojujejo z ohromitvijo celih držav in njihovih gospodarstev.