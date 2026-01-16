  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V ZDA govorili o priključitvi Islandije

    Bivši republikanski kongresnik iz Missourija Billy Long je sam sebe omenjal kot guvernerja Islandije po njeni priključitvi ZDA.
    Trmpov kandidat za veleposlanika na Islandiji republikanec Billy Long bi državo priključil ZDA in postal njen guverner. FOTO: Pool New/Reuters
    Galerija
    Trmpov kandidat za veleposlanika na Islandiji republikanec Billy Long bi državo priključil ZDA in postal njen guverner. FOTO: Pool New/Reuters
    R. I., STA
    16. 1. 2026 | 11:34
    16. 1. 2026 | 11:51
    2:56
    A+A-

    Nekaj ur pred srečanjem visokih predstavnikov Grenlandije in Danske s predstavniki ZDA zaradi groženj Donalda Trumpa o vojaškem zavzetju Grenlandije je spletni portal Politico poročal, da je Trumpov kandidat za veleposlanika na Islandiji, bivši republikanski kongresnik iz Missourija Billy Long, pred poslanci v dvorani dejal, da bo Islandija 52. zvezna država ZDA, on pa njen guverner. Long se je sicer opravičil, da je šlo le za šalo.

    Odziv Reykjavika je bil hiter, saj je od ameriškega veleposlaništva takoj zahteval pojasnila. »Zunanje ministrstvo je stopilo v stik z ameriškim veleposlaništvom na Islandiji, da bi preverilo verodostojnost domnevnih komentarjev« Longa, so z ministrstva sporočili za Politico.

    image_alt
    Bruselj išče odgovor na Trumpove grožnje

    Islandci pa so sprožili peticijo, ki jo je podpisalo že več kot 4000 Islandcev, v kateri so zunanjo ministrico Katrin Gunnarsdottir pozvali, naj zavrne njegovo imenovanje.

    Islandcem ni do smeha

    Long se je sicer po izjavi za novičarsko spletno stran Arctic Today opravičil, češ da jo je izrekel v šali, saj da so se drugi šalili o Jeffu Landryju, Trumpovem posebnem odposlancu za Grenlandijo. »Pri tem ni bilo nič resnega. Bil sem z ljudmi, ki jih nisem videl tri leta, in so se šalili, da je Jeff Landry guverner Grenlandije, nato pa so se začeli šaliti tudi na moj račun, in če je kdo zaradi tega užaljen, se mu opravičujem,« je dejal Long.

    image_alt
    Evropske države pošiljajo vojake na Grenlandijo

    Islandcem ni do šal, saj menijo, da je izrečeno »žaljivo za Islandijo in islandsko ljudstvo, ki se je moralo boriti za svojo svobodo in je bilo vedno prijatelj Združenih držav«. ZDA so po poročanju britanskega časnika Guardian pozvali k imenovanju drugega kandidata za veleposlanika, ki izkazuje večje spoštovanje do Islandije.

    Islandski poslanec vladne Liberalne reformistične stranke Sigmar Gudmundsson se je v četrtek odzval z besedami, da glede na napetosti v povezavi z Grenlandijo Longova izjava »ni bila ravno smešna šala«.

    Obsodil jo je kot znak naraščajočega nespoštovanja v ZDA do suverenosti malih držav. Za islandski časnik je dejal, da gre za izjemno resno izjavo za majhno državo, kot je Islandija. »Zavedati se moramo, da vsi varnostni argumenti, ki jih Američani navajajo glede Grenlandije, veljajo tudi za Islandijo. Gre za lokacijo teh dveh otokov,« je poudaril. 

    IslandijaZDAameriški imperializemDonald TrumpGrenlandija

