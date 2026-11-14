V ZDA letala znova lahko vzletajo: ni šlo za napad, ampak zastarelo opremo

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je odpravila vsesplošno prepoved vzletov, uvedeno v petek popoldne, zaradi katere je bilo – po podatkih spletne strani za spremljanje letalskega prometa FlightAware – več kot 11.000 letov v ZDA zamaknjenih ali odpovedanih, na letališčih pa je zavladal kaos. Posledično so bili odpovedani tudi leti v Evropi.

Zvezna uprava je na svoji spletni strani potrdila, da je zračni prostor znova odprt. »Vendar bo trajalo nekaj časa, da uredimo posledice dogajanja, ki smo mu bili priča danes popoldne,« je pokomentiral Sean Duffy, ameriški minister za promet. Duffy je še pojasnil, da je vlada »identificirala težavo«, zaradi katere je v petek prišlo do izpada ameriškega sistema za nadzor zračnega prometa, in da sistem »trenutno že deluje«.

Tudi iz drugih delov sveta letala zaradi težav v ZDA niso mogla vzleteti. FOTO: Luis Cortes Reuters

»Imamo izjemno zastarel sistem za nadzor zračnega prometa,« je povedal minister. »Naši usmerjevalniki so bili preobremenjeni s podatki, zaradi česar so začeli pošiljati nedosledne podatke. Zato smo sistem zaustavili,« je dodal. V trenutku prepovedi vzletov je bilo v zraku več kot 3500 letal. Težave s sistemom naj bi se začele na mednarodnem letališču Chicago Midway in se nato razširile po preostalih delih ZDA.

So pa pristojni zanikali, da bi bila težava v komunikaciji povezana s kibernetskim napadom. »Za zdaj ni nobenih znakov, da bi šlo za škodljiv napad. Trenutno vse kaže zgolj na izpad telekomunikacij,« je poudaril minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin. Dodal je še, da ni dokazov o povezavi z novim sistemom umetne inteligence SMART, ki ga FAA uvaja za napovedovanje težav v zračnem prometu. Podjetje Air Space Intelligence (ASI), ki je razvilo sistem SMART, je prav tako zanikalo povezavo z izpadom. Pojasnilo je, da ustavitev poletov ni bila posledica njihovega sistema, njihovih izdelkov ali integracije s FAA in nadzorom zračnega prometa. Podjetje Microsoft je medtem sporočilo, da nima nobenih znakov, da bi bil izpad povezan s četrtkovimi motnjami v njegovih storitvah, zaradi katerih so bili nedostopni outlook in druge aplikacije.

Potniki so bili kakopak razočarani. FOTO: Luis Cortes Reuters

To je že tretjič, da so v ZDA ustavili vse odhajajoče lete. Prvič se je to zgodilo 11. septembra; drugič pa januarja 2023, ko je FAA za manj kot dve uri ustavila vse notranje odhode zaradi okvare sistema za obveščanje pilotov. FAA ima več kot 14.000 kontrolorjev zračnega prometa, ki vsak dan upravljajo več kot 44.000 letov, ki vzletijo z letališč po vsej ZDA.

Prejšnji teden je FAA objavila, da so prvi digitalni kontrolni stolpi za zračni promet v ZDA uradno začeli delovati na Aljaski in Floridi v okviru projekta modernizacije, katerega namen je zmanjšati zamude letov in izboljšati pretok zračnega prometa. Lani je Kongres odobril 12,5 milijarde dolarjev za obnovo zastarelega komunikacijskega sistema FAA, v petek pa sta FAA in Bela hiša kongres zaprosili še za dodatnih 30,1 milijarde dolarjev za reševanje drugih težav.