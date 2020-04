V ZDA našli tudi truplo pravnuka Roberta Kennedyja

Kanu je odnesel močan tok



Številni Kennedyjevi umrli v nesrečah

Reševalci so v sredo v zalivu Chesapeake v Marylandu našli truplo pravnuka nekdanjega ameriškega pravosodnega ministra. Dva dneva pred tem so našli truplo njegove matere. Pogrešali so ju od prejšnjega četrtka, ko sta odšla na veslanje v zaliv, poroča ameriški časnik New York Times na svoji spletni strani.Policija je sporočila, da so truplo osemletneganašli v vodi kakih 600 metrov daleč od kraja, kjer so v ponedeljek našli truplo njegove 40-letne matere, vnukinje Roberta Kennedyja.Truplo hčerke nekdanje podguvernerke Marylandaso našli le slabe štiri kilometre daleč od hiše njene matere, od koder je šla v četrtek popoldne s sinom s kanujem, da bi našla žogo, ki jima je med igranjem padla v vodo, a je kanu odnesel močan tok. Priče so isti dan opazile čoln z dvema osebama, ki ga veter nese na odprto morje, in poklicale reševalce, ki so v petek našli le prazen kanu. Iskanje se je nadaljevalo, truplo matere pa so nato v ponedeljek našli potapljači v globini osmih metrov.Maeve McKean je bila pravnica na položaju izvršne direktorice Pobude za globalno zdravje pri Univerzi Georgetown, kjer se je ukvarjala s svetovnim zdravjem in človekovimi pravicami. Pred tem je bila profesorica na mestni univerzi New Yorka.​Njena mama, ki je nečakinja nekdanjega predsednika ZDA, je sporočila, da je hči posvetila svoje življenje najbolj ranljivim članom družbe.»Moje srce je strto, vendar bomo poskušali ob božji milosti ohraniti nekaj moči, da počastimo upanje, energijo in gorečnost, ki sta jo svetu ponujala Maeve in Gideon,« je dejala.Po sredinem odkritju trupla vnuka pa se je zahvalila vsem vpletenim in policiji, saj so jim pri tej grozljivi izgubi pomagali do zaključka. »Vedno vam bomo hvaležni za vaše neutrudno delo,« je poudarila.Robert Kennedy je bil brat predsednika ZDA, ki je bil ubit leta 1963 v Teksasu. Robert Kennedy je bil ubit pet let kasneje v Kaliforniji, ko se je potegoval za predsedniško nominacijo demokratske stranke. Številni člani politične dinastije Kennedy pa so umrli v nesrečah.