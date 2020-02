V ZDA ne bodo spustili tujcev, ki bodo pripotovali iz Kitajske

Ukrepi

Potrjenih je že več kot 11.000 okuženih z novim koronavirusom, večina na Kitajskem, kjer se je decembra tudi pojavil. O okuženih sicer poročajo iz 22 držav po vsem svetu, večinoma gre za ljudi, ki so bili v zadnjem času na Kitajskem. Tam je do zdaj umrlo 259 ljudi.S koronavirusom se je zdaj okužilo že več ljudi kot s sarsom – resnim akutnim respiratornim sindromom, med osemmesečnim izbruhom leta 2003. S sarsom se je takrat okužilo 8100 ljudi, umrlo jih je 774.Hongkonška univerza sicer ocenjuje, da je številka okuženih morda že precej višja od uradnih. Na podlagi matematičnih modelov so izračunali, da je morda samo v Wuhanu okuženih več kot 75.000 ljudi.V večini svetovnih držav uvajajo posebne ukrepe, ki so še posebej strogi za posameznike, ki so potovali na Kitajsko. ZDA so tako razglasile zdravstvene izredne razmere in bodo prepovedale vstop v državo vsem, ki so v zadnjih 14 dneh bili na Kitajskem. Ameriški državljani pa bodo morali biti v karanteni dva tedna, če so pripotovali iz province Hubei, kjer se je virus najprej pojavil. V ZDA so do zdaj potrdili sedem okužb, še 191 ljudi je na opazovanju.V Wuhanu, v mestu, kjer se je virus pojavil, potekajo evakuacije tujcev. V Veliki Britaniji, Avstraliji, Južni Koreji, Singapurju in na Novi Zelandiji bodo predvidoma vsakega, ki bo prišel iz Kitajske, dali v karanteno. Avstralija načrtuje, da bo karantena na Božičnem otoku, okoli 200 km od celine. Gre za zaporniški center, kjer so naseljevali migrante.Wuhan sicer ostaja odrezano mesto, saj je dostop bolj ali manj onemogočeni. Virus je že prizadel kitajsko gospodarstvo, oblasti pa pozivajo, naj nikar ne potujejo, če ni nujno.