V ZDA se začenja cepljenje proti covidu-19

Po medijskih poročilih so komisarju FDA Stephenu Hahnu iz Trumpovega kabineta zagrozili z odpustitvijo. Foto Pete Marovich/Afp

Washington – Ameriška uprava za hrano in zdravila FDA je končno odobrila cepivo newyorškega Pfizerja in nemškega Biontecha proti covidu-19. Z množičnimi cepljenji se ZDA začenja končni spopad z nalezljivo boleznijo, ki je zahtevala že več kot 290 tisoč ameriških življenj.Nehajte se igrati igrice in začnite reševati življenja, je »veliko, staro, počasno želvo« FDA v petek pozival republikanski predsednik Donald Trump, vodja njegovega kabineta Mark Meadows pa je po medijskih poročilih komisarju Stephenu Hahnu povedal, naj si brez takojšnje odobritve cepiva poišče drugo službo. Hahn takšno interpretacijo pogovora s predsednikom zavrača, Trump pa cepivo že razglaša za medicinski čudež. V tednu, v katerem je število ameriških žrtev covida-19 preseglo število v boju padlih Američanov v drugi svetovni vojni, se po Veliki Britaniji, Kanadi, Bahrajnu, Savdski Arabiji in Mehiki tudi v ZDA začenja cepljenje. Skorajšnjo odobritev cepiva pričakujejo tudi v Evropski uniji.V ZDA bodo najprej bodo na vrsti zdravstveni delavci in varovanci domov za ostarele, potem pa bo vsaka zvezna država posebej postavljala prioritete. Operacija Bele hiše z nazivom Warp Speed se na akcijo pripravlja že vse od spomladanskih začetkov razvoja cepiva, pri katerem se spet odlikujejo ameriška farmacevtska podjetja, v Pfizerjevem primeru z nemškim partnerjem. Že čez nekaj dni se pričakuje tudi odobritev cepiva Moderne, ki za hranjenje ne potrebuje tako ekstremno nizkih temperatur, preizkušajo pa ga tudi na mladih med 12. in 17. letom starosti. Newyorški Pfizer je svoje preizkušal le na starejših od šestnajstih let, obe pa naj bi dobro zaščitili tudi starejše. Preizkusili ju še niso na nosečnicah.Ameriške zdravstvene oblasti že v prihodnjih tednih pričakujejo prvo cepljenje dvajsetih milijonov Američanov, do konca januarja petdesetih ter do konca januarja sto milijonov. Za skoraj 95 odstotno zaščito bo dva do tri tedne po prvem odmerku potreben drugi, vsaj pri Pfizerju pa že po enem pričakujejo okrog 75 odstotno zaščito pred morilskim virusom. Zdravniki svarijo pred morebitnimi glavoboli in bolečinami v mišicah takoj po cepljenju in zaskrbljenost so povzročila britanska poročila o močnih alergičnih reakcijah pri peščici cepljenih. Stranski učinki pa naj bi trajali le dan ali dva in za testiranja pristojni uradnik Bele hiše, admiral Brett Giroir, že vidi na obzorju konec ­pandemije.