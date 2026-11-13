V ZDA zaradi težav s komunikacijami zaustavili vse vzlete z letališč

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je danes zaradi obsežnih težav s komunikacijami odredila ustavitev vseh vzletov z ameriških letališč, poroča CNN. Težave so prizadele več centrov za kontrolo zračnega prometa, pristojnih za usmerjanje letal po ZDA.

Ameriški minister za promet Sean Duffy je potrdil, da je do ustavitve prišlo zaradi komunikacijskih težav, ki so prizadele vse centre za kontrolo zračnega prometa na letalskih poteh. Tehniki FAA že preiskujejo vzrok motnje, je sporočil Duffy na družbenem omrežju X, dodatne informacije pa naj bi objavili sproti.

Potniki so bili prisiljeni v čakanje. FOTO: Zina Desmazes/AFP

Po navodilih FAA morajo vsa letala, ki čakajo na odhod z ameriških letališč, ostati na tleh do nadaljnjega. Letala, ki so bila ob izdaji odredbe že v zraku, lahko nadaljujejo pot do cilja. Prihode mednarodnih poletov bodo obravnavali posamično.

Spletna stran za spremljanje letalskega prometa Flightradar24 je poročala, da je bilo zvečer 3.100 letal v zraku, ki so bila namenjena na letališča v ZDA.

Težave naj bi se začele na letališčih Chicaga O'Hare in Midway, kjer so ugotovili izpad komunikacijskih povezav. Markwayne Mullin, minister za domovinsko varnost v kabinetu predsednika Donalda Trumpa, je novinarjem v Beli hiši povedal, da težave niso povezane z morebitnim napadom na ZDA ali s težavami Microsofta, ki so jih čutili v številnih državah.