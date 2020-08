V ZDA že skoraj 166.000 smrtnih žrtev covida-19

V ZDA doslej 5,2 milijona okužb.

Ob prihodu iz Hrvaške, Grčije, Malte in Španije obvezno testiranje. KLJUČNI POUDARKI:

9.22 Britanska vlada po reviziji zmanjšala število smrtnih žrtev covida-19 za 5000

9.01 Ob prihodu iz Hrvaške, Grčije, Malte in Španije obvezno testiranje

8.46 Indija po številu smrti »prehitela« Veliko Britanijo

V Indiji narašča število novookuženih za koronavirusom. FOTO: Indranil Mukherjee/AFP

8.22 Tudi na Brezjah velik upad tujih in porast slovenskih obiskovalcev

7.47 Na Obali zadovoljni s turističnim obiskom

7.19 V ZDA doslej 5,2 milijona okužb

Britanski urad za zdravje je v sredo po reviziji objavil uradne podatke o smrtnih žrtvah covida-19. Teh je bilo po preučitvi načina evidentiranja smrtnih žrtev okoli 5000 manj. V Angliji so namreč v statistiko mrtvih zaradi koronavirusne bolezni 19 zaobjeli vse mrtve, ne glede na to, kdaj so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom. V drugih delih države, na primer na Škotskem, pa so v statistiko upoštevali tiste, ki so umrli v roku 28 dni od pozitivnega testa na novi koronavirus. Po tem obdobju so vzrok smrti iskali drugje.Pristojni so odločili, da bodo zdaj imeli enako metodologijo evidentiranja smrtnih žrtev. V Veliki Britaniji je tako v povezavi z novim koronavirusom umrlo 41.329 ljudi, pred tem jih je bilo 46.706. Še vedno ostaja Velika Britanija najhuje prizadeta evropska država v pandemiji po številu mrtvih. Kljub reviziji to verjetno še niso čisto prave številke, saj na novi koronavirus niso nujno testirali vseh mrtvih. Strokovnjaki domnevajo, da je v resnici glede na statistiko o mrtvih iz prejšnjih let novi bolezni podleglo okoli 70.000 ljudi. STAItalijani so dva dneva pred dopustniškim vrhuncem ob ferragostu, 15. avgustom, za svoje turiste in vse, ki v Italijo vstopajo iz Hrvaške, Španije, Malte ali Grčije, uvedli obvezno testiranje na okužbo Indija je z več kot 47.033 smrtnimi žrtvami zaradi bolezni covid-19 po številu umrlih na četrtem mestu prehitela Veliko Britanijo, v četrtek so zabeležili 942 smrtnih primerov, poroča BBC. V azijski državi so potrdili tudi največ dnevnih okužb, in sicer 66.999, doslej pa so jih našteli skoraj 2,4 milijona. Virus se hitro širi po vsej Indiji, zarade goste poseljenosti pa je sledenje prenosa virusa izjemno zahtevno. Pandemija covida-19 je zaznamovala tudi romarski turizem. V najznamenitejšem slovenskem romarskem središču na Brezjah letos opažajo velik upad števila tujih obiskovalcev obenem pa velik porast domačih. Številni se bodo na Brezje, kjer so uvedli ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, odpravili tudi ob bližajočem se velikem šmarnu.Slovenske obalne destinacije so zadovoljne s turističnim obiskom v prvem delu poletne sezone. V Izoli so lanske julijske rezultate tako rekoč izenačili, v Portorožu in Piranu pa so jih malo presegli. Pri tem so odločilno vlogo odigrali slovenski turisti, ki so jih k dopustovanju doma spodbudili tudi turistični boni. V Portorožu in Piranu so julija potrdili skoraj 85.000 prihodov turistov in dobrih 330.000 njihovih prenočitev. Prihodov gostov je bilo dva odstotka več kot julija lani, število prenočitev pa je poraslo za en odstotek, so zapisali v sporočilu za javnost.Preberite tudi: V piransko občino z boni steklo skoraj deset milijonov evrov Število smrtnih žrtev covida-19 se je v ZDA v sredo zvečer po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa povzpelo na skoraj 166.000, potrjenih okužb s koronavirusom pa je že 5,2 milijona. Največ okuženih je v Kaliforniji, na Floridi in v Teksasu, kjer so našteli krepko čez 500.000 primerov. Največ mrtvih (32.800) pa je v New Yorku. Med najbolj prizadetimi državami ZDA je trenutno Florida, ki je v torek poročala o rekordnem številu mrtvih. Umrlo je 276 ljudi, v državi pa doslej skupaj skoraj 9000.