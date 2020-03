»V vojni smo« 

​

Medtem se tudi v Franciji z vseh strani oglašajo človekoljubne organizacije in opozarjajo, da protivirusni ukrepi potiskajo mnoge družbene skupine v hudo stisko: od samozaposlenih do brezdomnih, kakor se je tudi bati, da bi prestrašeni in nevedni ljudje v strahu pred novim koronavirusom celo zavrgli hišne ljubljenčke.

Francoska politika se je zganila, predsednik Emmanuel Macron je v nocojšnjem televizijskem nagovoru državljanov napovedal vojno novemu koronavirusu. Kakor druge evropske države, se bo tudi še včeraj precej sproščena Francija radikalno ustavila in se, kolikor je mogoče, zaprla med štiri stene. Kot je predsednik ponovil večkrat, »smo v vojni, zdravstveni vojni«. Od jutri opoldne se bodo tudi Francozi premikali zelo omejeno.V Franciji so od včeraj zaprte vzgojno-izobraževalne ustanove, že od sobote bi morali biti zaprti tudi bari in restavracije ter je prepovedano združevanje nad sto ljudi. A v praksi ukrepi niso bili najbolj spoštovani, pritiskov bolnih na bolnišnice pa je že sedaj veliko, zato je Macron, kakor so to storili v številnih evropskih državah, pozval k odgovornemu samozaščitnemu vedenju državljanov in k solidarnosti do zdravniškega osebja. Kršenje pravil, jasno dorečenih v vladi, bo, kot je dejal, kaznovano.​Macron je, med drugim, napovedal preložitev drugega kroga lokalnih volitev in prav tako odlog vseh reform, ki so v postopku sprejemanja, vključno s pokojninsko. Obljubil je 300 milijard evrov pomoči prizadetim v krizi ter posebno pozornost do zdravstvenega osebja (zagotavljanja zaščitne opreme, varovanje njihovih otrok ) ...Dosedanje spopadanje s covid-19 je pokazalo, da evropske solidarnosti ni, prva prizadeta Italija je ostala sama in tudi vedno bolj brez prepotrebne zaščitne opreme, v francoskih medijih je še vedno zelo kritizirana poteza Slovenije, ker je (med prvimi) zaprla mejo z Italijo. Plemenita evropska ideja je umrla na samem začetku epidemije, veliki Evropejec Macron jo je nocoj omenil le v kontekstu začasnega zapiranja schengenskih meja.