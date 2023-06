V železniški nesreči 300 ranjenih in mnogo mrtvih

V železniški nesreči na vzhodu Indije je bilo ranjenih najmanj 300 ljudi, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili lokalni mediji in uradniki, ki se bojijo, da je nesreča zahtevala tudi več deset življenj. Reševalna akcija še poteka, številni potniki naj bi bili na kraju nesreče ujeti pod vagoni.

Več vagonov potniškega vlaka se je po trčenju s tovornim vlakom iztirilo blizu mesta Balasore v zvezni državi Odisha na vzhodu Indije. Indijski mediji po navedbah britanskega BBC trenutno ocenjujejo, da bi lahko nesreča povzročila od 30 do 50 smrtnih žrtev.

Ocenjujejo, da bi lahko nesreča povzročila od 30 do 50 smrtnih žrtev. FOTO: Ani Via Reuters

Na kraj nesreče so poslali ekipe reševalcev z okoli 60 vozili, je po navedbah AFP povedal predstavnik zvezne države Pradeep Jena. Po njegovih besedah je bil v incident vpleten tudi drugi potniški vlak, vendar vrstni red dogodkov še ni povsem jasen.

V Indiji so železniške nesreče sicer razmeroma pogoste, navaja AFP. V preteklosti je že večkrat prihajalo do podobnih incidentov, čeprav se je varnost na tamkajšnjih železnicah v zadnjih letih zaradi obsežnih novih naložb in tehnoloških izboljšav znatno izboljšala.