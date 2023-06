V železniški nesreči več kot 200 mrtvih

V Indiji sta v petek iztirila dva potniška vlaka, pri čemer je umrlo več kot 200 ljudi, več sto drugih pa je ostalo ujetih v več kot desetih poškodovanih vagonih, poročajo tiskovne agencije, ki se sklicujejo na indijske državne uradnike in medije. Do nesreče je prišlo okrog 220 kilometrov jugozahodno od Kalkute, vzrok pa še ni znan.

Vodja gasilske službe Sudhanshu Sarangi je za medij Press Trust of India povedal, da je bilo poškodovanih več kot 800 ljudi.

Deset do 12 vagonov je iztirilo, ostanki nekaterih poškodovanih vagonov pa so padli na bližnjo progo, je tiskovni predstavnik ministrstva za železnice Amitabh Sharma.

V ruševine prvega je trčil drug potniški vlak, ki je pripeljal iz nasprotne smeri in iztirili so tudi do trije vagoni drugega vlaka, je dejal Sharma.

Press Trust poroča, da da je bil v nesrečo potem vpleten tudi tovorni vlak, vendar železniške oblasti tega niso takoj potrdile. V poročilu Press Trusta je bilo navedeno, da je nekaj iztirjenih potniških vagonov trčilo v vagone tovornega vlaka.

AFP poroča, da naj bi v nesreči umrlo najmanj 288 ljudi, poškodovanih pa naj bi bilo več kot 850 ljudi.FOTO: Dibyangshu Sarkar/AFP

Število smrtnih žrtev se je ponoči vztrajno povečevalo. Ob zori je najvišji uradnik v vzhodni zvezni državi Odiša Pradeep Jena sporočil, da je umrlo najmanj 207 ljudi.

Potnica Vandana Kaleda je za televizijsko postajo New Delhi povedala, da so ljudje padali drug na drugega, ko se je njen vagon močno tresel in zapeljal s tirov. Dejala je, da je imela srečo, da je preživela.

Na prizorišče nesreče je prišlo skoraj 500 policistov in reševalcev s 75 reševalnimi vozili in avtobusi, je povedal Jena. Reševalci so skušali osvoboditi 200 ljudi, za katere se je domnevalo, da so ujeti v razbitinah,.

Kljub vladnim prizadevanjem za izboljšanje varnosti se na indijskih železnicah, ki so največje železniško omrežje pod enim vodstvom na svetu, vsako leto zgodi več sto nesreč.

Avgusta 1995 sta v bližini New Delhija trčila dva vlaka in v najhujši železniški nesreči v zgodovini Indije je umrlo 358 ljudi.

Za večino železniških nesreč je kriva človeška napaka ali zastarela signalna oprema.

V Indiji se vsak dan po 64.000 kilometrih železniških prog s 14.000 vlaki pelje več kot 12 milijonov ljudi.