V zemeljskem plazu umrlo več kot tisoč ljudi, vas zravnalo z zemljo

Velik zemeljski plaz je v regiji Darfur na zahodu Sudana zajel celotno gorsko vas in terjal več kot tisoč smrtnih žrtev, je v ponedeljek zvečer sporočila uporniška vojaška skupina, ki nadzoruje to območje. Dodala je, da je plaz preživel le en človek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Plaz se je sprožil v nedeljo po več dneh močnega deževja v regiji. Zajel je celotno vas Tarasin v gorovju Marra. »Ogromen in uničujoč zemeljski plaz je popolnoma uničil del regije, znane po pridelavi citrusov,« je zapisalo sudansko osvobodilno gibanje (SLM).

»Prve informacije kažejo na smrt vseh prebivalcev vasi, po ocenah jih je bilo več kot tisoč, le eden je preživel,« so zapisali v sporočilu.

Gibanje, ki nadzoruje območje v regiji Darfur, je pozvalo Združene narode in mednarodne humanitarne organizacije, naj pomagajo pri iskanju trupel žrtev. Vas je bila »popolnoma zravnana z zemljo«, so dodali.

Posnetki, ki jih je objavil novičarski portal iz gorovja Marra, prikazujejo porušeno območje med gorskimi verigami in skupino ljudi, ki tam iščejo.

Skupina je že zaprosila Združene narode in humanitarne organizacije za pomoč pri iskanju mrtvih, ki so še vedno zasuti pod zemljo in ruševinami.

V Sudanu sicer od leta 2023 poteka krvava državljanska vojna med državno vojsko in manjšo vojaško skupino (RSF). SLM v spopade večinoma ni vpleten, nadzoruje pa del največjega gorovja v Sudanu.

Vojno spremljajo grozodejstva, med drugim etnično motivirani poboji in posilstva, opozarjajo Združeni narodi in človekoljubne organizacije. Mednarodno kazensko sodišče je sporočilo, da preiskuje domnevne vojne zločine in zločine proti človečnosti.

Velik del regije Darfur, vključno z območjem, ki ga je zajel plaz, je prav zaradi nenehnih spopadov večinoma nedostopen mednarodnim humanitarnim organizacijam.