Netanjahu napovedal takojšnje ukrepanje za prepoved Al Jazeere v Izraelu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek napovedal, da bo takoj ukrepal in prepovedal oddajanje katarske televizije Al Jazeera v Izraelu, potem ko je izraelski parlament sprejel zakon, ki ga za to pooblašča. Al Jazeera je napovedano prepoved delovanja v Izraelu obsodila. Kritično je tudi gibanje Hamas, ZDA pa prepoved skrbi.

»Teroristični kanal Al Jazeera ne bo več oddajal iz Izraela. V skladu z novim zakonom nameravam nemudoma ukrepati in ustaviti dejavnosti kanala,« je premier Netanjahu zapisal na družbenem omrežju X.

Netanjahu se je odzval kmalu po tem, ko je izraelski parlament z veliko večino potrdil zakon, ki omogoča vladi, da v Izraelu prepove televizijo Al Jazeera. Zakon omogoča prepoved predvajanje vsebine tujih kanalov in zaprtje njihovih pisarn v Izraelu, če izraelske oblasti ocenijo, da delovanje teh medijev škodi nacionalni varnosti.

Netanjahu je že pred sprejetjem zakona obljubil, da bo televizijo prepovedal nemudoma po potrditvi zakona v parlamentu.

Al Jazeera je napovedano prepoved delovanja v Izraelu v ponedeljek obsodila. Kritična je bila tudi do Netanjahujevih izjav v preteklosti ter jih označila za nevarne in absurdne laži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski premier je katarski televiziji večkrat očital, da škoduje varnosti Izraela in da je sodelovala v napadu islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Al Jazeero je tudi označil za propagandni kanal Hamasa.

Izrael je januarja tudi sporočil, da sta bila novinar Al Jazeere in samostojni novinar, ki sta bila ubita v zračnem napadu v Gazi, terorista. Zatem so za drugega novinarja Al Jazeere, ki je bil ranjen v drugem napadu, trdili, da sodeluje s Hamasom.

Al Jazeera vztrajno zavrača obtožbe in očita Izraelu, da namerno napada zaposlene pri Al Jazeeri, ki delujejo na območju Gaze.

Odločitev izraelskega parlamenta je v ponedeljek zvečer obsodil tudi Hamas. Kot je poudaril, si Izrael prizadeva prikriti resnico o svojih zločinih na območju Gaze,»ki jim je ves svet priča prek zaslonov Al Jazeere in svobodnih medijev«.

Tudi ZDA, sicer tesna zaveznica Izraela, ocenjujejo, da bi bila vsakršna prepoved Al Jazeere v Izraelu zaskrbljujoča. »Verjamemo v svobodo medijev,« je ob tem v ponedeljek dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.

»To je tragedija. Humanitarni delavci in civilisti nikoli ne bi smeli biti tarča. Več informacij bomo delili, ko bomo zbrali vsa dejstva,« so sporočili iz dobrodelne organizacije WCT. FOTO: Ramadan Abed/Reuters

V zračnem napadu Izraela ubiti tuji humanitarni delavci

Humanitarna organizacija World Central Kitchen je danes sporočila, da je bilo v izraelskem napadu v Gazi ubitih več njenih zaposlenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah BBC naj bi šlo za enega državljana Avstralije, enega Britanca in enega Poljaka. Nekateri viri poročaju o sedmih žrtvah.

Po besedah dopisnika francoske tiskovne agencije AFP, ki je videl trupla blizu bolnišnice Al Aksa, je bilo tam menda pet trupel, blizu katerih so ležali trije tuji potni listi. Eden izmed umrlih je bil domnevno Palestinec, peti pa še ni identificiran.

Organizacija World Central Kitchen, ki sodeluje pri dostavah pošiljk s hrano in humanitarno pomočjo v oblegano palestinsko enklavo, je pri tem incident označila za tragedijo in znova poudarila, da humanitarni delavci in civilisti nikoli ne smejo biti tarča tovrstnih napadov.

Smrt avstralskega državljana je že potrdil tudi premier Anthony Albanese, poroča AFP. Albanese je potrdil, da je med ubitimi tudi humanitarni delavec Lalzawmi »Zomi« Frankcom. V izjavi je premier izrekel sožalje družini in prijateljem. »To je bil nekdo, ki je v tujini prek te dobrodelne organizacije nudil pomoč ljudem, ki v Gazi trpijo ogromno pomanjkanja. Kar se je zgodilo, je popolnoma nesprejemljivo,« je dejal Albanese in dodal, da Avstralija pričakuje, da bo nekdo prevzel »popolno odgovornost« in dodal, da gre za »tragedijo, ki se nikoli ne bi smela zgoditi«.

Poljske oblasti so potrdile, da je eden izmed humanitarnih delavcev ubitih v napadu njihov državljan Damian Soból. Identificiral ga je župan mesta Przemyśl Wojciech Bakun.

Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Paweł Wroński je po poročanju BBC na brifingu za novinarje dejal, da je ministrstvo prejelo poročilo, vključno z izjavo WCK, da je bilo v napadu ubitih sedem članov njihove ekipe, vključno s poljskim državljanom. Poljski uradniki od izraelske vlade zahtevajo uradno potrditev identitete žrtve.

Oblasti Velike Britanije so sporočile, da so zaradi novic o žrvah med humanitarnimi delavci, med katerimi naj bi bil tudi njihov državljan, močno zaskrbljene. Njegov identitete še niso potrdile, zaenkrat zbirajo vse potrebne informacije.

Avstralski premier Albanese, ki je potrdil smrt svojega državljana, je dejanje označil za nesprejemljivo. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Na incident so se odzvale tudi oblasti v ZDA. »Globoko smo zaskrbljeni zaradi napada, v katerem so bili v Gazi ubiti humanitarni delavci World Central Kitchen,« je v objavi na omrežju X sporočila tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Bele hiše Adrienne Watson. »Delavce humanitarne pomoči je treba zaščititi, ko dostavljajo pomoč, ki je nujno potrebna, in pozivamo Izrael, naj hitro razišče, kaj se je zgodilo,« je še dejala po poročanju BBC.

Dobrodelne organizacije začasno zaustavljajo delo v Gazi

Hamas je za smrt tujih državljanov obtožil Izrael. Izraelska vojska je po navedbah AFP sporočila, da »izvaja temeljit pregled na najvišji ravni, da bi pojasnila okoliščine tega tragičnega dogodka.«

Novinar, ki dela za BBC v Gazi, je videl trupla treh mednarodnih humanitarnih delavcev in palestinskega voznika, ki so jih našli na mestu domnevnega zračnega napada. Skupina naj bi sodelovala pri usklajevanju prihoda drugega čolna s pomočjo v hrani v osrednjo Gazo.

Zdravniški vir v bolnišnici Al Aksa v osrednji Gazi je za BBC povedal, da so trupla štirih delavcev in njihovega palestinskega voznika prepeljali v bolnišnico, potem ko je avto, v katerem so se vozili po obalni cesti, zadel zračni napad v Deir al Balahu.

Po njegovih besedah so humanitarni delavci nosili neprebojne jopiče z logotipom WCK. Dobrodelna organizacija trenutno zagotavlja obroke za tisoče ljudi v Gazi. »To je tragedija. Humanitarni delavci in civilisti nikoli ne bi smeli biti tarča. Več informacij bomo delili, ko bomo zbrali vsa dejstva,« so sporočili iz dobrodelne organizacije.

Zaradi dogodka American Near East Refugee Aid (Anera) in WCK začasno ustavljata humanitarne dejavnosti v Gazi, poroča BBC. Anera in WCK skupaj zagotovita približno dva milijona obrokov na teden v Gazi.

Na vprašanje o vplivu, ki bi ga bo imela odločitev o ustavitvi preskrbe s hrano prebivalcev Gaze, za katere ZN trdijo, da se soočajo z lakoto, je Caroll dejal, da ima »okupacijska sila po mednarodnem pravu obveznost, da poskrbi za ljudi pod okupacijo.«