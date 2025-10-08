V zrušenju stavbe v Madridu umrli štirje delavci

V včerajšnjem zrušenju dela šestnadstropne stavbe med gradbenimi deli v središču španske prestolnice Madrid so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje. Sprva so bili pogrešani, ponoči pa so gasilci in reševalci našli njihova trupla. Poškodovani so še trije delavci, vzrok zrušenja oblasti še preiskujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stavba je bila včeraj okoli 13. ure, ko se je nenadoma sesula, sredi gradbenih del in prenovitve v hotel, v njej pa je delalo približno 40 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE. Po navedbah oblasti so v nesreči umrli trije delavci in ena od vodij projekta. Poškodovani so bili še trije delavci, dva lažje, enega pa so zaradi zlomljene noge prepeljali v bolnišnico.

FOTO: Juan Medina/Reuters

Župan Madrida José Luis Martinez-Almeida je glede vzrokov, zakaj se je zrušila plošča v šestem nadstropju, pojasnil, da je za njihovo preiskovanje odgovorna policija.