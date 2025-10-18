V Zvezni upravi za jedrsko varnost bodo morda odpustili večino zaposlenih

Prekinitev financiranja ameriške vlade se nadaljuje, več sto tisoč zveznih uslužbencev pa ostaja na prisilnem dopustu ali dela brez plače. Republikanci in demokrati med drugim nadaljujejo z medsebojnimi obtožbami, kdo je kriv, in svarijo pred posledicami, poročajo ameriški mediji.

Republikanski kongresnik Mike Rogers je v petek posvaril, da bodo morda morali odpustiti večino zaposlenih v Zvezni upravi za jedrsko varnost. Te je sicer Trumpova vlada »po napaki« že odpustila v času Elona Muska, ki je vodil urad za vladno učinkovitost, vendar jih je potem znova zaposlila.

Demokrati Rogersovo opozorilo zavračajo, saj so odpuščanja v času prekinitve financiranja prepovedana, predsednik Donald Trump pa je leta 2019 podpisal zakon, ki zahteva, da po obnovitvi financiranja vsi dobijo plače za nazaj.

Republikanski člani predstavniškega doma so na dopustu in se skrivajo tudi pred volivci, demokrati jih kličejo nazaj v Washington, senat pa je čez teden nadaljeval neuspešna glasovanja o predlogu predstavniškega doma za začasno podaljšanje financiranja vlade, poroča televizija MSNBC.

Za potrditev je v senatu potrebnih 60 glasov, demokratska manjšina pa je proti potrditvi brez zagotovila, da bodo podaljšane tudi proračunske subvencije za zdravstveno varstvo revnejših Američanov.

Demokrati pozivajo k pogajanjem, tako kot se je to vedno zgodilo v prejšnjih primerih prekinitve financiranja vlade, vendar pa se Trump noče pogajati, njegovemu zgledu pa sledijo tudi republikanski člani kongresa. Trump skuša obdobje izkoristiti za dodatna odpuščanja v zvezni vladi, vendar so mu sodišča to za zdaj onemogočila.

Donald Trump se noče pogajati. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Financiranje vlade se je prekinilo 1. oktobra, ker kongres do začetka proračunskega leta ni sprejel proračuna. Republikanci v predstavniškem domu so potrdili začasno podaljšanje, senat je blokiran in tokratna prekinitev bo morda najdaljša v zgodovini.

Doslej najdaljša je bila v času prve Trumpove vlade, ko mu demokrati niso hoteli potrditi denarja za zid na meji z Mehiko, Trump pa potem 35 dni ni hotel podpisati predloga o začasnem podaljšanju financiranja.

Ankete kažejo, da rahla večina Američanov odgovornost za nastali položaj pripisuje Trumpu in republikancem, večina republikanskih volivcev pa v anketah podpira podaljšanje zdravstvenih subvencij.

Prva znamenja popuščanja je v četrtek pokazal vodja senatne večine republikanec John Thune, ki je na televiziji MSNBC zatrdil, da je demokratom zagotovil, da jim bo razpisal glasovanje o podaljšanju subvencij, če bodo glasovali za podaljšanje financiranja vlade. Prvo senatno glasovanje je lahko šele v torek.