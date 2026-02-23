Val nasilja v Mehiki: goreča vozila, zaprte šole in letališča, ujeti turisti

V Mehiki je izbruhnil val nasilja, potem ko je mehiška vojska v nedeljo ubila najbolj iskanega vodjo mamilarskega kartela v državi. Privrženci Nemesia Oseguere Cervantesa, znanega kot El Mencho, v odzivu na njegovo smrt med drugim požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaprta so tudi nekatera letališča in odpovedani poleti, zato so številni turisti obtičali v državi. Ameriški State department je državljane ZDA že pozval, da naj si poiščejo zatočišče.

Vodja zloglasnega narkokartela Jalisco New Generation (CJNG) je bil huje ranjen v nedeljski operaciji posebnih enot mehiške vojske v Tapalpi, mestu v zvezni državi Jalisco na zahodu Mehike. Kasneje je zaradi poškodb umrl.

V operaciji, med katero so se spopadli člani narkokartela in vojaki, so bili po podatkih mehiškega obrambnega ministrstva ubiti štirje člani kartela, trije pripadniki vojske pa so bili ranjeni.

Maščevanje za smrt El Mencha je sprožilo nasilje v okoli desetih zveznih državah. Med drugim pripadniki kartela z gorečimi vozili blokirajo ceste. Po navedbah mehiškega varnostnega kabineta so požigali tudi trgovine in napadli kakih 20 bančnih poslovalnic.

Potniki so obtičali na letališču v Guadalajari zaradi obsežne operacije, v kateri je bil ubit zloglasni narkobaron El Mencho. FOTO: Paco Villanueva/Reuters

Varnostni kabinet je sporočil še, da so zaradi nasilja, ropanja in plenjenja pridržali 25 ljudi.

Guverner zvezne države Jalisco Pablo Lemus Navarro je v državi razglasil rdeče opozorilo zaradi izrednih razmer, ustavili so ves javni prevoz ter odpovedali množične prireditve in pouk v šolah. O nasilju sicer poročajo tudi iz tamkajšnjega letovišča Puerto Vallarta.

Več letalskih družb je odpovedalo polete v zvezno državo Jalisco, med njimi Air Canada, United Airlines in American Airlines.

V najmanj osmih mehiških zveznih državah v ponedeljek ne bo pouka, sodne oblasti pa so sodnikom dovolile, da sodišča ostanejo zaprta, kadar menijo, da je to potrebno.

El Mencho glavna tarča mehiške in ameriške vlade

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum Pardo je sporočila, da so zvezne in državne oblasti popolnoma usklajene v odzivu na nasilje, in pozvala ljudi, naj ostanejo mirni. Dodala je, da v večini Mehike življenje poteka normalno.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v nedeljo sporočila, da je bil El Mencho glavna tarča mehiške in ameriške vlade kot eden največjih tihotapcev fentanila v ZDA. Dodala je, da so obveščevalne podatke za operacijo zagotovile ZDA.

Maščevanje za smrt El Mencha je sprožilo nasilje v okoli desetih mehiških zveznih državah. FOTO: Reuters

El Mencho, 59-letni nekdanji policist, je vodil razvejeno kriminalno organizacijo, odgovorno za tihotapljenje velikih količin kokaina, metamfetamina in fentanila v ZDA. State Department je za informacije, ki bi pripeljale do njegove aretacije, razpisal nagrado 15 milijonov dolarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je boj proti trgovanju z drogami opredelil kot eno od prednostnih nalog in večkrat pozval Sheinbaumovo, naj Washingtonu dovoli, da pošlje ameriške enote v boj proti kartelom, ki delujejo v Mehiki, kar je predsednica doslej zavračala.