Val omejitev trgovanja z izraelskimi naselbinami raste

Osem arabskih in muslimanskih držav je danes pozdravilo napoved Velike Britanije, da bo uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, so zapisali na STA. Ob tem so izrazile upanje, da bo to tudi druge države spodbudilo k podobnemu ravnanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zunanji ministri Jordanije, Združenih arabskih emiratov, Indonezije, Pakistana, Turčije, Savdske Arabije, Katarja in Egipta so danes v skupni izjavi zapisali, da pozdravljajo »odločitev vlade Združenega kraljestva, da prepove uvoz blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju«.

Ob tem so po navedbah AFP pozdravile tudi druge zahodne države, ki so napovedale svojo namero, da omejijo trgovino z izraelskimi naselbinami. Dvanajst držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v torek v skupni izjavi napovedalo, da nameravajo uvesti ali podpreti omejitve trgovanja z izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite.

Poudarile so, da je nasilje naseljencev na Zahodnem bregu »doseglo razsežnosti brez primere«, medtem ko tamkajšnji ukrepi izraelske vlade »ogrožajo možnost rešitve dveh držav«. Izrael se je v torek odzval s povračilnimi ukrepi. Zunanji minister Gideon Sar je med drugim odredil zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu in uvedel prepoved vstopa v Izrael za 12 Britancev, pretežno poslancev.

Burnham je danes v britanskem parlamentu branil odločitev vlade in poslancem dejal, da se mora »Velika Britanija zavzemati za pravičnost proti krivici«, poroča AFP.