Val zahodnih priznanj Palestine: Manj kot odziv ZDA skrbi reakcija Izraela

Palestino je doslej priznalo 147 držav članic Združenih narodov, ta mesec pa nameravajo odločitev o tem formalizirati še Francija, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija, Belgija in Malta. Val zahodnih priznanj se bo predvidoma odvil med vrhuncem letnega zasedanja osrednjega organa svetovne organizacije, točneje med posebno konferenco, ki bo uvod v letošnjo splošno razpravo, na kateri bodo voditelji držav članic nagovorili delegate, zbrane na sedežu ZN v New Yorku.

Za zdaj ne kaže, da bi lahko karkoli prekrižalo napovedana priznanja Palestine niti javno izraženo nasprotovanje Združenih držav Amerike, ki so nedavno razburile z odločitvijo, da palestinski delegaciji, vključno s predsednikom palestinske uprave Mahmudom Abasom, ne bodo izdali vizumov za udeležbo na zasedanju generalne skupščine ZN.