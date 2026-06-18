Hajdinjak v Bruslju: Izpolnili bomo zaveze v Natu

Po besedah premiera Janeza Janše je Slovenija po obrambnih vlaganjih daleč pod rdečo črto.

»Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe,« je ob prihodu na Nato zatrdil obrambni minister Valentin Hajdinjak. Verodostojnost zavezništva se po njegovem mnenju meri tudi s tem, kako verodostojna je vsaka posamezna članica. Slovenija je že pripravila nacionalni okvir za krepitev odpornosti, vlaganj in zmogljivosti, »da bomo do vrha Nata v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze«. Napovedal je, da bo Slovenija postopno in uravnoteženo zviševala obrambne izdatke v skladu z metodologijo Nata. Želja Slovenije je, da ostane kredibilna in aktivna članica zveze Nato, ki bo sodelovala tudi pri delitvi bremen in skupni obrambi. »Časi, ko so bile ...