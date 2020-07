Valovi Južnokitajskega morja

»Geopolitični manijaki v ZDA pripravljajo konec 'dobrih starih časov', ki so trajali od konca hladne­ vojne, in zdaj bomo verjetno vstopili v novo obdobje z več sovraštva in nevarnosti, kot ju prinaša vojna.« Tako so zapisali v uvodniku, ki ga je kitajski časopis Global Times objavil nekaj dni po tem, ko sta ameriški letalonosilki pripluli v Južnokitajsko morje.Sedma flota ameriške vojne mornarice je pojasnila, da sta letalonosilki Ronald Reagan in Nimitz vodili floto bojnih ladij v misiji »podpore svobodnemu in odprtemu Tihemu oceanu«. Čeprav je to bil del »rutinske operacije«, je Kitajska razkazovanje ameriške ...