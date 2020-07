Valovi združujejo in razdvajajo dežele Daljnega vzhoda

Kar zadeva koronavirus, Kitajska ničesar več ne prepušča naključju. To se je pokazalo, ko je bila za Urumqi v četrtek odrejena popolna karantena, potem ko so se v tem 3,5-milijonskem mestu pojavili en primer covida-19 in trije asimptomatični primeri.Stanovalci glavnega mesta avtonomne pokrajine Xinjiang so imeli na voljo nekaj ur, da si priskrbijo živila, mnogim obiskovalcem pa ni preostalo drugega, kot da podaljšajo bivanje, saj se je ustavil letalski promet in zaprla edina linija podzemne železnice, ki jo ima mesto, sprejeti pa so bili tudi vsi drugi ukrepi, da bi »prekinili poti prenosa«.Nekateri meščani so takoj posumili, ...