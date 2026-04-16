Vance: Kako lahko rečeš, da Bog ni bil nikoli na strani tistih, ki vihtijo meč?

Predsednik odbora za doktrino pri ameriški konferenci katoliških škofov James Massa je v sredo obsodil kritike, ki jih je na račun v ZDA rojenega papeža Leona XIV. izrekel podpredsednik ZDA JD Vance. Massa je med drugim poudaril, da papež ne posluša molitev tistih, ki vodijo vojno, poročajo ameriški mediji.

JD Vance je papeža posvaril, naj bo previden s svojimi teološkimi izjavami proti predsedniku Donaldu Trumpu in vojni proti Iranu. Zaradi tega je bil Vance tarča številnih kritik, ameriška škofovska konferenca pa se je postavila v bran poglavarju cerkve, poroča med drugim časnik USA Today.

»Že več kot tisoč let katoliška cerkev uči teorijo pravične vojne in prav na to dolgo tradicijo se Sveti oče skrbno sklicuje v svojih komentarjih o vojni. Nesporno načelo te tisočletne tradicije je, da lahko država legitimno prime za meč le v samoobrambi, ko so vsa prizadevanja za mir spodletela. To pomeni, da mora biti pravična vojna obramba proti drugemu,« je zapisal škof Massa. Dodal je, da papež ne posluša molitev tistih, ki vodijo vojno.

Vance, ki je bil sprva ateist, leta 2019 pa je prestopil v katoliško vero, je trdil, da je rad razpravljal s papežem o teoloških zadevah, potem ko je Leon XIV. podajal vse bolj kritične izjave o vojaškem posredovanju ZDA v Iranu. »Kako lahko rečeš, da Bog ni bil nikoli na strani tistih, ki vihtijo meč? Ali je bil Bog na strani Američanov, ki so osvobodili Francijo pred nacisti? Ali je bil Bog na strani Američanov, ki so osvobodili taborišča holokavsta?«, je papeža javno spraševal Vance.

Papež Leon XIV. FOTO: Luc Gnago/Reuters

»Ko papež Leon XIV. govori kot vrhovni pastir vesoljne cerkve, ne izraža le mnenj o teologiji, ampak pridiga evangelij in opravlja svoje poslanstvo kot Kristusov namestnik,« je zapisal Massa. Dodal je, da nauk Cerkve vztrajno poudarja, da morajo vsi ljudje dobre volje moliti in si prizadevati za trajen mir, hkrati pa se izogibati zlu in krivicam, ki spremljajo vse vojne.

»Podpredsednik očitno ne razume načel pravične vojne. Prav tako se zdi, da ne razume temeljnega stališča cerkve, ki je za mir,« pa je v odzivu na Vanceove izjave izpostavil jezuitski pater in avtor več knjižnih uspešnic James Martin. Ob tem je citiral besede4 nekdanjega papeža Janeza Pavla II., ki je dejal, da je vojna vedno poraz za človeštvo. »Če ta avtoriteta ni dovolj, se obrnite na Jezusa, ki je rekel: Blagor tistim, ki delajo mir, ne pa Blagor tistim, ki širijo vojno,« je še zapisal Martin.