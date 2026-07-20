Vance vnovič postal oče in prvi podpredsednik po letu 1870 z novorojenčkom

Ameriški podpredsednik J. D. Vance in njegova žena Usha Vance sta v nedeljo sporočila, da se jima je rodil četrti otrok, poroča AFP. Sin, ki sta ga poimenovala Alec Neel Vance, je prvi otrok, rojen aktualnemu podpredsedniku Združenih držav med opravljanjem funkcije po letu 1870.

»Z veseljem sporočava, da se je danes zjutraj rodil najin sin Alec Neel Vance. Usha in otrok sta zdrava, najini otroci pa so navdušeni, da so dobili mlajšega bratca,« sta zakonca zapisala v skupni izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X. Ob tem sta se zahvalila zdravstvenemu osebju vojaške bolnišnice Walter Reed National Military Medical Center in medicinski ekipi Bele hiše.

Alec Neel Vance se je pridružil starejšim sorojencem Ewanu (9 let), Viveku (6 let) in Mirabel (4 leta). Zakonca Vance sta poročena od leta 2014.

Po podatkih Združenja za zgodovino Bele hiše je bil zadnji ameriški podpredsednik, ki je med mandatom postal oče, Schuyler Colfax, piše The Guardian. Leta 1870 se je njemu in ženi Ellen rodil sin Schuyler Colfax III, ko je Colfax opravljal funkcijo podpredsednika v administraciji predsednika Ulyssesa S. Granta. Pred njim je med mandatom otroka dobil tudi podpredsednik John C. Calhoun, in sicer leta 1829.

Rojstvo prihaja v času, ko Vance svojo politično identiteto že več let gradi tudi na poudarjanju pomena družine in višje rodnosti. Nekdanji senator iz Ohia in nekdanji pripadnik ameriške mornariške pehote je že med začetkom svoje politične kariere opozarjal na demografske izzive Združenih držav. Na shodu Za življenje leta 2025 je med drugim dejal, da si želi »več otrok v Združenih državah Amerike«.

Alec Neel Vance se je pridružil starejšim sorojencem Ewanu (9 let), Viveku (6 let) in Mirabel (4 leta). FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Družina Vance je bila v zadnjih mesecih pogosto v središču pozornosti. Usha Vance, hči priseljencev iz Indije, je nosečnost naznanila januarja letos.

Vance v knjigi Communion: Finding My Way Back to Faith (Obhajilo: Moja vrnitev k veri), ki je izšla letos, razkriva, da sta se z ženo več let pogovarjala o možnosti četrtega otroka. Piše, da je bila Usha sprva zadržana, tudi zaradi povečane izpostavljenosti družine po njegovem političnem vzponu.

Kot enega od dejavnikov, ki sta vplivala na njuno odločitev, omenja smrt prijatelja Charlieja Kirka, konservativnega političnega aktivista, ki je bil lani ubit v streljanju. Po Vanceovih besedah so ga pogovori z Kirkovo vdovo Eriko spodbudili k ponovnemu razmisleku o družini.

»Nekaj se je pri Ushi spremenilo. Kmalu po tem, ko smo pokopali mojega prijatelja, je zanosila z najinim četrtim otrokom. Eno življenje je bilo izgubljeno, drugo pa se je začelo,« je zapisal.

Usha Vance je pozneje v pogovoru za CBS poudarila, da smrt družinskega prijatelja ni bila odločilen razlog za novo nosečnost, je pa vplivala na razmislek, ki je med zakoncema potekal že dalj časa.

Rojstvo četrtega otroka družine Vance sovpada z obdobjem, ko je več vidnih članov administracije predsednika Donalda Trumpa povečalo svoje družine. V zadnjih mesecih sta otroka dobila tudi Katie in Stephen Miller ter tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.