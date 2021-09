Varčni jastrebi s severa nočejo popuščati jugu

V nadaljevanju preberite:

Z okrevanjem gospodarstva, ki je hitrejše od prejšnjih napovedi, se v evropsko politiko vračajo razprave o doseganju javnofinančne vzdržnosti in načrtih za zmanjševanje primanjkljaja v državnih blagajnah. Južne članice bi najraje imele čim bolj ohlapna pravila z veliko prožnosti in manevrskega prostora. Na severu so proti mehčanju. A visoko zadolžene države v prihodnjih letih potrebujejo orjaške javne naložbe, da bodo preobrazile gospodarstvo in infrastrukturo.