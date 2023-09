Varnost Balkana ujeta med nasilje na Kosovu in napetosti v BiH

V nadaljevanju preberite:

Nedeljski spopad na severu Kosova je znova odprl vprašanja o varnosti celotnega Balkana. Stroka svari, da nasilje na Kosovu ne bi smelo preusmeriti pozornosti z dogajanja v Bosni in Hercegovini. Velika negotovost po zadnjem krvavem incidentu in velika količina nakopičenega orožja sta sami po sebi dovolj velika grožnja varnosti Kosova, toda politično nestabilna BiH, ki je zdaj sicer mirna, bi na daljši rok lahko postala večje tveganje za varnost regije.

Mineva tretji od krvavega spopada v vasi Banjska na večinsko srbskem severu Kosova, v katerem so bili po do zdaj znanih podatkih ubiti kosovski policist in štirje napadalci. Še vedno pa ostaja neodgovorjenih preveč vprašanj, da bi se ljudje na tem delu Balkana lahko počutili varno.