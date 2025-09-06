Varnostna jamstva so še kot papirnati tiger

V nadaljevanju preberite:

Kljub odmevni napovedi francoskega predsednika Emmanuela Macrona po hibridnem zasedanju koalicije voljnih v Parizu, da je 26 držav pripravljenih prispevati svoje sile za varnostna jamstva, še ni znano, kako bi to sploh lahko uresničili v praksi. Dokler Vladimir Putin nadaljuje agresijo in ne kaže pripravljenosti na mir, so jamstva lahko le črka na papirju.

Evropska stran si zato želi predvsem zaostriti sankcije proti Rusiji (v Bruslju pripravljajo že njihov 19. sveženj) in prepričati Trumpa, naj se jim pridruži. A republikanec raje poziva evropske države, naj nehajo kupovati rusko nafto, saj da s tem financirajo rusko vojno. Evropejci si tudi želijo, da bi bile ZDA vključene v jamstva Ukrajini kot nekakšna varnostna zaslomba.

Slovenija pa je skupaj z Nemčijo, Švedsko, Nizozemsko, Irsko, Luksemburgom, Avstrijo in Malto v skupini držav članic EU, ki se niso odločile za prošnjo za ugodno dolgoročno posojilo iz novega, 150-milijardnega instrumenta EU za oboroževanje (Safe). Finančni minister Klemen Boštjančič je maja v Bruslju dejal, da se Slovenija na trgih zadolžuje z razmeroma nizkimi prebitki, »zato ni nujno, da bo za nas ta mehanizem sploh zanimiv.«