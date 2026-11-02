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    Varnostna luknja, ki lahko ogrozi preskrbo Evrope s hrano

    Nevarnost pa presega trgovske police: enaka tehnologija se uporablja v živilskih obratih, vinskih kleteh, skladiščih, na kmetijah in tudi v bolnišnicah.
    Strokovnjaki se ne strinjajo niti glede tega, kdo stoji za njimi, medtem ko raziskava razkriva skoraj 13.000 hladilnih sistemov, dostopnih prek interneta.FOTO: Maude Brulard/Afp
    Galerija
    Strokovnjaki se ne strinjajo niti glede tega, kdo stoji za njimi, medtem ko raziskava razkriva skoraj 13.000 hladilnih sistemov, dostopnih prek interneta.FOTO: Maude Brulard/Afp
    A. H.
    2. 11. 2026 | 19:19
    2. 11. 2026 | 19:29
    5:50
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    Evropski supermarketi so se znova znašli na udaru nenavadnih kibernetskih napadov. Hekerji ne kradejo podatkov in ne zaklepajo računalniških sistemov, temveč prevzemajo nadzor nad hladilniki in zamrzovalniki.

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    Hekerji napadli hladilne sisteme, v stotinah trgovin se je pokvarila hrana

    S spreminjanjem njihovih nastavitev povzročajo kvarjenje hrane, trgovcem pa nalagajo visoke stroške. Še bolj zaskrbljujoče je, da se napadi ponavljajo kljub opozorilom po podobnih incidentih v Franciji sredi oktobra.

    Po poročanju evropskih medijev so težave v zadnjih dneh zaznali v Belgiji, na Švedskem, Nizozemskem, Irskem, v Estoniji, Luksemburgu in na Finskem. Največji obseg škode so doslej prijavili v Belgiji, kjer so temperature v nekaterih hladilnih napravah po poročanju tamkajšnjih medijev narasle celo na 70 stopinj Celzija. Trgovine naj bi zaradi napada zavrgle za približno 100.000 evrov živil, poroča Euronews.

    Med prizadetimi je približno 40 trgovin Delhaize, najmanj 15 poslovalnic Carrefour, pet trgovin Spar ter mesarska skupina De Laet en Van Haver. Težave so zaznali tudi v trgovini Ikea v Monsu. Na Švedskem sta bili prizadeti verigi ICA in Coop, na Irskem 13 trgovin SuperValu, na Nizozemskem pa naj bi napad zajel hladilne sisteme najmanj 17 podjetij. Težave so prijavili tudi na Finskem in v Estoniji.

    Po poročanju danske televizije TV 2 so napadi na hladilne sisteme dosegli tudi Dansko, kjer so hekerji ponoči poskušali prevzeti nadzor nad hladilniki danskega proizvajalca živil. Napad je dobavitelj hladilne opreme pravočasno zaznal in preprečil, še preden bi povzročil škodo. Danska agencija za civilno varnost podjetjem svetuje posodobitev programske opreme hladilnih krmilnikov in omejitev njihovega dostopa do interneta.

    Zakaj trgovci niso odpravili ranljivosti?

    Ponavljanje napadov odpira vprašanje, ali so trgovske verige po oktobrskih incidentih v Franciji storile dovolj za zaščito svojih sistemov. Kibernetski raziskovalec Ken Munro meni, da bi morale hladilne naprave in sisteme za njihovo daljinsko upravljanje odklopiti z odprtega interneta. Po njegovem je nesprejemljivo, da trgovci tega niso storili že po prvih opozorilih.

    Tudi raziskovalec Inti De Ceukelaire opozarja, da nekateri sistemi očitno niso prejeli potrebnih varnostnih posodobitev. To je še posebej zaskrbljujoče, ker so napadalci lahko izkoristili že znane ranljivosti, pred katerimi bi se trgovci lahko zaščitili.

    Za evropske trgovce je opozorilo jasno: digitalizacija hladilnih sistemov ni več zgolj vprašanje učinkovitejšega poslovanja. FOTO: Stringer/Reuters
    Za evropske trgovce je opozorilo jasno: digitalizacija hladilnih sistemov ni več zgolj vprašanje učinkovitejšega poslovanja. FOTO: Stringer/Reuters

    Veliki trgovski hladilni sistemi so povezani s centralnimi nadzornimi enotami, ki upravljajo temperaturo, odmrzovanje in alarmne sisteme. Internetna povezava omogoča serviserjem, da naprave nadzorujejo in popravljajo na daljavo, ne da bi morali obiskati posamezno trgovino. Toda prav ta priročnost odpira vrata napadalcem. Ti lahko po vdoru uporabijo običajne funkcije sistema, spremenijo temperaturo, sprožijo cikel odmrzovanja ali izključijo opozorilne sisteme.

    Raziskava podjetja za kibernetsko varnost Forescout je pokazala, da je po svetu skoraj 13.000 hladilnih sistemov neposredno dostopnih prek interneta. Raziskovalci so jih odkrili v 99 državah in ozemljih. Med pregledanimi sistemi Danfoss jih je kar 80 odstotkov uporabljalo zastarelo programsko opremo, ki vsebuje znane varnostne pomanjkljivosti.

    Nevarnost presega trgovske police. Enaka tehnologija se uporablja v živilskih obratih, vinskih kleteh, skladiščih sadja, na kmetijah in tudi pri hladilni opremi v bolnišnicah. Napad na takšno infrastrukturo bi zato lahko imel precej širše posledice kot zgolj pokvarjena živila. V Franciji je oktobra po poročanju Politico zaradi težav s hladilnim sistemom izbruhnil tudi najmanj en požar.

    Posnemovalci ali tuja država

    Nejasno ostaja tudi, kdo stoji za napadi. Ponavljanje incidentov v več evropskih državah je sprožilo ugibanja, da bi lahko šlo za širše organizirano delovanje. De Ceukelaire dopušča možnost, da je v ozadju sovražna država, ne zgolj posamezniki, ki posnemajo že znane napade.

    Munro je previdnejši in meni, da je verjetnejši scenarij posnemovalca, ki izkorišča že odkrite varnostne pomanjkljivosti. Za zdaj ni dokazov, ki bi potrjevali katero od teh razlag. Belgijske oblasti opozarjajo, da storilcev morda nikoli ne bodo mogli identificirati.

    Dogajanje spremlja tudi Evropska komisija, ki za usklajevanje in izmenjavo informacij med državami uporablja evropsko mrežo EU-Cyclone za odzivanje na kibernetske incidente in krize.

    Strokovnjaki medtem opozarjajo, da se napadi verjetno še ne bodo končali. Rešitev vidijo predvsem v omejitvi dostopa do hladilnih sistemov prek interneta, posodobitvah programske opreme, zamenjavi zastarelih naprav ter strožjem nadzoru nad tem, kdo lahko spreminja njihove nastavitve. Ponavljajoči se incidenti kažejo, da digitalna varnost ni več zgolj vprašanje zaščite podatkov, temveč tudi varnosti hrane in delovanja ključne infrastrukture.

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