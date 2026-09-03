Denis Čaleta: Grožnja ruskih hibridnih napadov je resna in predvsem trajna

Potem ko je Nemčija za poskus napada z dronom na letališču Leipzig/Halle uradno obtožila Rusijo, se je odzval tudi Bruselj. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je ruskega odpravnika poslov poklicala na pogovor in dejala, da ima incident vse značilnosti državnega terorizma. Zunanji ministri EU bodo razpravljali o novih ukrepih proti Moskvi, med drugim o dodatnih sankcijah, na seznamu katerih je že pripravljenih okoli 1600 posameznikov in podjetij, povezanih z ruskim vojaško-industrijskim kompleksom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala še večji pritisk na Rusijo, generalni sekretar Nata Mark Rutte pa je opozoril na vse več ruskih provokacij v evropskem prostoru. Evropski voditelji ob tem poudarjajo, da jih incidenti ne bodo odvrnili od podpore ...