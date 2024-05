Varnostni svet danes o Rafi, izraelski tanki prodrli v središče mesta

O izraelskem napadu, v katerem je v nedeljo v taborišču za razseljene v Rafi umrlo 45 ljudi, več deset pa je bilo ranjenih, bo danes na izrednem zasedanju na pobudo Alžirije razpravljal varnostni svet ZN. Poziv naj bi podprla tudi Slovenija, navedbe diplomatov povzemajo tuje tiskovne agencije. Napad, ki je že v ponedeljek sprožil val zgražanja, so obsodili tudi najvišji predstavniki Združenih narodov.

Sklic zasedanja sledi valu obsodb, ki so se zvrstile iz držav po vsem svetu, zlasti arabske pa so dogodek označile za pokol. Večina žrtev je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti v palestinski enklavi žensk in otrok.

Benjamin Netanjahu je napad označil za tragično nesrečo, vojska je sporočila, da izvaja preiskavo. Napad naj bi bil usmerjen proti ciljem, povezanim s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, pri čemer so ubili dva njegova visoka predstavnika.

Palestinci zdaj bežijo še iz Rafe. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

ZDA so v odzivu ponovile, da mora Izrael storiti vse, da bi preprečil žrtve med civilisti. Obenem skupaj z izraelskimi partnerji preučujejo, kaj natančno se je zgodilo, je javil State Department.

Kriv naj bi bil šrapnel ABC News navaja, da so ZDA sinoči od Izraela prejele informacijo, da je tragedijo v Rafi najverjetneje povzročil šrapnel ali kaj temu podobnega, zaradi česar se je vnel tank z gorivom, sto metrov oddaljen od mesta napada. Ogenj se je nato razširil in zajel šotor. Ameriški uradnik, ki je posredoval to informacijo, navedb Izraela ne more ne potrditi ne zanikati, saj ZDA čakajo na podrobnejše izsledke izraelske preiskave, v skladu s katerimi bodo lahko potem ukrepali.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem napad ostro obsodil. »V Gazi ni varnega mesta. Ta groza se mora končati,« je v ponedeljek zapisal na omrežju X.

Da napad kaže na to, da v Gazi ni nikjer varno, je izpostavil tudi visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Podobe iz napadenega taborišča je označil za grozljive, kažejo pa po njegovem mnenju na to, da Izrael ne spreminja načina vojskovanja.

Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths je izpostavil številna svarila pred civilnimi žrtvami, ki so spremljala izraelsko napoved napada na Rafo. »Posledice smo videli v sinočnjem popolnoma nesprejemljivem napadu,« je sporočil. »Imenovati to napaka, je sporočilo, ki ubitim, žalujočim in tistim, ki se trudijo reševati življenja, ne pomeni nič,« je dodal.

Napad je po več mestih po svetu sprožil proteste, ti so bili po navedbah Al Džazire med drugim v Barceloni, Istanbulu, New Yorku in Tunisu; kakih 10.000 ljudi pa se je zbralo pred izraelskim veleposlaništvom v Parizu.

Iz Rafe na jugu območja Gaze sicer danes že poročajo o novih izraelskih napadih. Reuters navaja, da so njihovi tanki po besedah očividcev dosegli središče mesta.

Medtem Španija, Norveška in Irska danes priznavajo Palestino. Španski premier Pedro Sánchez je ob tem poudaril, da priznanje ni uperjeno proti nikomur, še najmanj proti Izraelu, ter da pomeni kategorično zavrnitev Hamasa, ki nasprotuje rešitvi dveh držav. Izraelski zunanji minister Izrael Kac pa ga je ne glede na poudarek, da imajo Izrael za »prijateljsko državo«, ob tem obtožil spodbujanja h genocidu nad Judi.