Varnostni svet dobil štiri nove nestalne članice

Neuspeh Kanade v tekmi za položaj velja za udarec za kanadskega premierja Justina Trudeauja. Foto: Blair Gable/Reuters

Generalna skupščina Združenih narodov je izvolila štiri nove nestalne članice Varnostnega sveta (VS) ZN, za peto mesto pa bo danes potekal drugi krog glasovanja. Od januarja 2021 bodo tako za dve leti članice VS ZN Indija, Mehika, Norveška in Irska, za mesto, predvideno za Afriko, pa se še potegujeta Džibuti in Kenija.Za sedeža v skupini Zahodna Evropa in drugi se je poleg Norveške in Irske potegovala še Kanada, ki je drugič v zadnjih desetih letih ostala praznih rok. Kanada je bila sicer že šestkrat nestalna članica VS ZN od ustanovitve svetovne organizacije leta 1945.Neuspeh Kanade v tekmi za položaj velja za udarec za kanadskega premierja, ki si je za to močno prizadeval. Trudeau je po glasovanju čestital Norveški in Irski ter napovedal, da bo Kanada še naprej igrala pomembno vlogo pri spodbujanju sodelovanja ter gradnji sveta, ki bo bolj miren, vključujoč in trajnosten, je poročala AFP. Mehika in Indija sta imeli mesti praktično zagotovljeni še pred glasovanjem, saj sta se za položaj potegovali kot edini državi iz Latinske Amerike in Azije.Afriške države, ki so v preteklosti običajno vnaprej izbrale svojega kandidata za nestalno članico, se tokrat niso uspele poenotiti. Za sedež sta se potegovala Džibuti in Kenija, a nobenemu od njiju ni uspelo zbrati potrebne dvotretjinske podpore. Za Kenijo je glasovalo 113 članic ZN, za Džibuti pa 78. To pomeni, da bo moral za afriški sedež danes potekati še en krog glasovanja.Kenija uživa podporo Afriške unije, Džibuti pa trdi, da mu sedež pripada, ker je Kenija že bila nestalna članica VS ZN, kjer velja načelo rotacije. Generalna skupščina kljub pandemiji covida-19, zaradi katere večina dela poteka na daljavo, nestalnih članic VS ZN ni volila elektronsko, ampak so morali predstavniki 193 članic oddati glas osebno. GS ZN se je namreč bala, da bi se pri elektronskem glasovanju zgodile manipulacije in prevare.VS ZN ima pet stalnih članic – Velika Britanija, Kitajska, Francija, Rusija in ZDA – ter deset nestalnih. Nestalne članice za obdobje dveh let izvoli Generalna skupščina ZN.