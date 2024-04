Varnostni svet o napadu na iranski konzulat v Damasku

Varnostni svet OZN je v torek razpravljal o domnevnem izraelskem napadu na iranski konzulat v Damasku, ki je zahteval življenja najmanj trinajstih ljudi, med njimi več visokih članov iranske revolucionarne garde. »Iran se je doslej zadrževal, a je nujno priznati meje potrpežljivosti,« je povedala Zahra Ershadi, predstavnica islamske republike v najvišjem mirovnem telesu svetovne organizacije.

Izrael je obtožila kršenja ustanovne listine OZN, mednarodnega prava in nedotakljivosti diplomatskih in konzularnih služb, Iran pa si po njenih besedah jemlje pravico do odločnega odgovora. Med žrtvami omenjajo generala Mohameda Rezo Zahedija, ki je deloval v Libanonu in Siriji, in vsaj enega visokega člana Hezbolaha. Veleposlanik Vasilij Nebenzija iz iranske zaveznice Rusije, ki je zahtevala zasedanje varnostnega sveta, je Izrael obtožil kršitve sirske suverenosti in podžiganja krize na Bližnjem vzhodu: »To je absolutno nesprejemljivo in se mora končati!«

Iranska predstavnica Zahra Ershadi. Foto Eduardo Munoz/Reuters

Generalni sekretar OZN António Guterres je opozoril pred nevarnostjo širjenja konflikta ter vse vpletene je pozval k zadrževanju. Izrael pa je bil v minulem obdobju tarča neštetih raketnih napadov iz Libanona, kjer deluje proiranski Hezbolah, z iranskimi ajatolami povezani jemenski Hutijci neutrudno napadajo ladje v Rdečem morju. Ameriški predstavnik Robert A. Wood je Iran posvaril pred maščevanjem proti njim ter poudaril, da niso bili predhodno obveščeni o napadu. »ZDA so odgovorne za vse zločine izraelskega režima,« je nasprotovala iranska predstavnica.

V razpravi je nastopil tudi slovenski predstavnik v varnostnem svetu veleposlanik Samuel Žbogar, ki je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi najnovejšega razvoja na Bližnjem vzhodu. Napade na diplomatske prostore je obsodil kot nesprejemljive.

»Trdno verjamemo, da je treba zmanjšati napetosti in deeskalirati položaj,« je poudaril. Vse članice OZN so dolžne spoštovati načela ustanovne listine, isti standardi morajo veljati za vse. »Vse strani pozivamo k spoštovanju mednarodnega prava!« Slovenija vse poziva tudi k upoštevanju resolucije 2728, varnostni svet pa k enotnosti za ohranitev mednarodnega prava, miru in varnosti.

Slovenski predstavnik v varnostnem svetu veleposlanik Samuel Žbogar. Foto Eskinder Debebe Un Photo/eskinder Debebe

Nekateri govorniki so omenjali smrtonosni izraelski napad na humanitarne delavce v Gazi, Palestinci pa so v torek obnovili prošnjo za polnopravno članstvo v OZN. V poskusu razelektritve teh in drugih kriznih območij sveta ter izboljšanja odnosov med najmočnejšima gospodarskima in vojaškima silama sta se včeraj dve uri po telefonu pogovarjala predsednika ZDA in Kitajske Joe Biden in Xi Jinping