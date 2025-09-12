Varnostni svet obsodil napad v Dohi, a le v izjavi za tisk

Varnostni svet ZN je včeraj soglasno obsodil nedavni izraelski napad v katarski Dohi, vendar je za to uporabil najšibkejši ukrep, izjavo za tisk. Izjavi je sledilo izredno zasedanje, na katerem je slovenski veleposlanik Samuel Žbogar vprašal, ali je to res način za iskanje miru in izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas.

Čeprav je izjava za tisk najšibkejši ukrep VS ZN, pa mora biti sprejeta soglasno, kar pomeni, da so se z besedilom, ki obsoja izraelski napad in izraža globoko obžalovanje zaradi izgube življenj civilistov, strinjale tudi ZDA.

Varnostni svet poudarja pomen umiritve razmer in izraža solidarnost s Katarjem ter podporo njegovi suverenosti in ozemeljski celovitosti v skladu z načeli Ustanovne listine ZN, navaja izjava in izraža podporo ključni vlogi Katarja pri posredovanju za mir v regiji skupaj z Egiptom in ZDA.

Žbogar je v svojem nastopu vprašal, ali so dejanja, kot so kršitve suverenosti v regiji, zavračanja resolucij Varnostnega sveta in odločitev Meddržavnega sodišča ter stradanje in pobijanje civilistov in napadi na pogajalce res pot do miru in vrnitve talcev.

Izrazil je globoko zaskrbljenost Slovenije zaradi slabšanja razmer na Bližnjem vzhodu, ostro obsodil izraelski napad na suverenost Katarja ter ponovno pozval k spoštovanju Ustanovne listine ZN in pravil vojne. »Nihče ni nad zakonom, ne glede na to, kako mogočnega se počuti,« je dejal in pohvalil ključno posredniško vlogo Katarja.

Al Tani: Izrael vodijo krvoločni skrajneži

Katarski premier Mohamed al Tani je napad označil za kršitev suverenosti članice ZN in dejal, da Izrael vodijo krvoločni skrajneži. »Ste že slišali za državo, ki bi na tak način napadala posrednika? Državo, ki napada pogajalske ekipe, ki jih gosti Katar?« je vprašal al Tani in dodal, da Izrael destabilizira regijo s spodkopavanjem možnosti za mir.

»Napad je bil usmerjen proti pripadnikom Hamasa, ki niso legitimni politiki, diplomati ali predstavniki, ampak glavni krivci za pokol 7. oktobra 2023. Pred nekaj dnevi so teroristi Hamasa začeli streljati na avtobusni postaji, polni otrok in odraslih. Ubitih je bilo šest nedolžnih ljudi,« pa je odgovoril veleposlanik Izraela Danny Danon.