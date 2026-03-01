Varnostni svet OZN kot običajno razdeljen

Generalni sekretar OZN António Guterres je obsodil napad na Iran ter zahteval takojšnjo vrnitev k pogajanjem. Alternativa je po njegovem širši konflikt z resnimi posledicami za civiliste in območno stabilnost. Guterres je obsodil tudi iranske napade na Bahrajn, Irak, Jordanijo, Kuvajt, Katar, Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate.

Ameriški veleposlanik pri OZN Mike Waltz pa je poudaril, da si je ameriška diplomacija dolgo prizadevala za dogovor, kjer ni želje po končanju agresije, pa diplomacija ne more uspeti. »Predsednik Trump je zadel trenutek. Najbolj temeljna dolžnost vsake suverene vlade je zaščita njenih ljudi.« Ameriški diplomat je poudaril predsednikovo stališče, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja, ter ocenil, da so iranske akcije desetletja destabilizirale Bližnji vzhod. »Ubijali so ameriške vojake in civiliste, grozili območnim zaveznikom in ogrožali mednarodne plovne poti, od katerih je odvisen svet.«