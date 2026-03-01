  • Delo mediji d.o.o.
    Varnostni svet OZN kot običajno razdeljen

    Iranski veleposlanik o zločinih proti človeštvu, ameriški ponovil, da Teheran ne sme pridobiti jedrskega orožja.
    Varnostni svet Združenih narodov.  Foto Heather Khalifa/Reuters
    Varnostni svet Združenih narodov.  Foto Heather Khalifa/Reuters
    Barbara Kramžar
    1. 3. 2026 | 01:11
    1. 3. 2026 | 01:15
    3:08
    Generalni sekretar OZN António Guterres je obsodil napad na Iran ter zahteval takojšnjo vrnitev k pogajanjem. Alternativa je po njegovem širši konflikt z resnimi posledicami za civiliste in območno stabilnost. Guterres je obsodil tudi iranske napade na Bahrajn, Irak, Jordanijo, Kuvajt, Katar, Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate. 

    Ameriški veleposlanik pri OZN Mike Waltz pa je poudaril, da si je ameriška diplomacija dolgo prizadevala za dogovor, kjer ni želje po končanju agresije, pa diplomacija ne more uspeti. »Predsednik Trump je zadel trenutek. Najbolj temeljna dolžnost vsake suverene vlade je zaščita njenih ljudi.« Ameriški diplomat je poudaril predsednikovo stališče, da Iran ne sme pridobiti jedrskega orožja, ter ocenil, da so iranske akcije desetletja destabilizirale Bližnji vzhod. »Ubijali so ameriške vojake in civiliste, grozili območnim zaveznikom in ogrožali mednarodne plovne poti, od katerih je odvisen svet.«

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

