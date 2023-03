Varnostno službo FSB so izpustili z vajeti

V nadaljevanju preberite:

V ruskih medijih je bilo danes veliko prispevkov, ki so jih naslav­ljali s stavki, kakor sta Prvič v zgodovini sodobne Rusije so zaradi domnevnega vohunjenja priprli ameriškega novinarja ali Prvi aretirani tuji novinar po koncu hladne vojne. Do dvajset let zapora grozi poročevalcu ameriškega poslovnega dnevnika Wall Street Journal in ameriškemu državljanu Evanu Gershkovichu, ki so ga zadržali v Jekaterinburgu zaradi domnev, da je za ameriške oblasti zbiral podatke o ruski ­vojaški industriji.