Varšava je postala ljubljenka Bruslja

Preden je bil prvič uveden, je 7. člen pogodbe o EU veljal za jedrsko opcijo. Z njim naj bi EU ukrepala proti državi članici, ki tepta njene temeljne vrednote, kot so demokracija, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic.Čeprav so bila gibanja, predvsem na Madžarskem, očitna že veliko prej, ga je evropska komisija prvič uved­la šele decembra 2017, proti Poljski.

Na začetku tedna je evropska komisija sporočila, da ne vidi več nevarnosti hujše kršitve vladavine prava in da si prizadeva za končanje postopka proti Poljski. Najprej se bodo, predvidoma čez dva tedna, do tega predloga opredelile države članice. Korak prej ni bil samoumeven, saj nova zakonodaja še ni bila sprejeta v sejmu.