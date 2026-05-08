Vatikan in svet se prilagajata Leonu XIV.

Frančiškov naslednik je na prvi pogled precej drugačen, v resnici pa poskuša predvsem pomiriti svet za obzidjem.

Ameriški kardinal Robert Francis Prevost si je natanko pred letom dni, ko so ga izvolili za papeža, izbral ime Leon XIV. Skoraj popolna neznanka je bil za širšo svetovno javnost, čeprav se je že zdavnaj povzpel zelo visoko v cerkveni hierarhiji. Precej bolje so ga poznali v katoliškem občestvu. Frančišek ga je postavil za šefa dikasterija za škofe, kar pomeni, da pozna vse škofe. Morda je prav zato, ker ve, kaj se dogaja v vsaki cerkveni skupnosti, na pogovor v svojem prvem letu med prvimi povabil prav slovenske škofe. Zadnje čase je Robert Francis Prevost ena izmed bolj izstopajočih osebnosti na svetovnem političnem prizorišču, za kar se lahko zahvali rojaku Donaldu Trumpu, četudi se noče vmešavati v politiko in se zavzema predvsem za mir, pa za reveže, migrante, vse preganjane. Če ne bi ...