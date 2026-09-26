  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Vatikan mu je vrnil luč, Giorgia Meloni bi se ga znebila

    Socialni center Spin Time je v Rimu več kot desetletje uresničeval zamisel o drugačnem mestu in družbi. Po julijskem požaru je njegova usoda na kocki.
    Po julijskem požaru so vrata Spin Tima zapečatena. FOTO: Gašper Završnik
    Galerija
    Po julijskem požaru so vrata Spin Tima zapečatena. FOTO: Gašper Završnik
    Gašper Završnik
    26. 9. 2026 | 05:00
    10:49
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Levičarski socialni center Spin Time se je dobro desetletje upiral razvoju Rima, v katerem gentrifikacija, množični turizem in špekulacije drobijo skupnosti in otežujejo dostop do stanovanj. Toda po julijskem požaru je prihodnost eksperimenta, ki je obenem samoupravno kulturno središče in zatočišče za ljudi v stiski, na kocki. Približno 400 stanovalcev se po evakuaciji ne sme več vrniti v zasedene prostore, njihova usoda pa je predmet političnega spora. Rimske oblasti si želijo z odkupom stavbe ohraniti Spin Time, ki je za desnico pod vodstvom Giorgie Meloni predvsem nezakonito zaseden prostor in kot drugi progresivni centri trn v peti njeni vladi.

    image_alt
    Reportaža iz Italije: Visoka cena za poceni paradižnike na naših krožnikih

    Zametki Spin Tima segajo v leto 2013, ko so aktivisti gibanja Action, ki se zavzema za pravico do dostojnega bivališča, zasedli prostorno stavbo v Eskvilinu, enem od najbolj multikulturnih predelov italijanske prestolnice, nedaleč od prometnega vozlišča Termini, kjer je domala ob vseh urah slišati topotanje kovčkov. Nekdanji prostori zavoda za pokojninsko zavarovanje so tedaj že dalj časa samevali. Država jih je leta 2004 pod vlado Silvia Berlusconija v svežnju skoraj 400 nepremičnin – po nekaterih navedbah pod ceno – prodala zasebnemu nepremičninskemu skladu FIP, ki ga upravlja družba Investire SGR.

    »Spin Time smo na začetku opredelili kot gradbišče urbane prenove,« je idejo o oživitvi zgradbe za Delo opisal predsednik združenja Paolo Perrini. »Zamislili smo si, da bi na enem mestu združili tri družbene skupine, ki se jim na svetu najslabše godi: mlade, revne in migrante.«

    Zametki Spin Tima segajo v leto 2013, ko so aktivisti gibanja Action zavzeli nekdanje prostore zavoda za pokojninsko zavarovanje. FOTO: Gašper Završnik
    Zametki Spin Tima segajo v leto 2013, ko so aktivisti gibanja Action zavzeli nekdanje prostore zavoda za pokojninsko zavarovanje. FOTO: Gašper Završnik

    Na 21.000 kvadratnih metrih je zraslo mesto v mestu. Zgornja nadstropja poslopja so bila namenjena stanovanjskemu delu, v katerem je – bodisi za stalno bodisi začasno – živelo okoli 130 družin iz 27 držav. Nižje etaže so bile, denimo, namenjene obrtnim delavnicam, kinu, snemalnemu studiu in sodelu (coworking). Tam so med drugim našli prostor pred mednarodno uveljavitvijo člani zasedbe Måneskin, zmagovalci Sanrema in Evrovizije, prav tako uredništvo revije Scomodo. Dejavnosti so segale od učne pomoči in poklicnega usposabljanja do koncertov, zabav in razdeljevanja hrane. Skupni imenovalec vseh aktivnosti so bila odprta vrata za vse. »Šlo je za poskus oblikovanja odprte, gostoljubne in solidarne skupnosti, v kateri bi imeli skupni interesi prednost pred zasebnimi,« je poudaril Perrini.

    Ambiciozen načrt jim je kljub občasnim konfliktom po besedah stanovalcev v veliki meri uspelo uresničiti. »Videla sem, kako so se rojevali otroci, in spremljala, kako so tisti, ki so prišli k nam, rasli in odraščali. Res je lepo videti, kakšno čudovito pot so prehodili, in slišati mlade govoriti s čutom za skupnost. Daje ti občutek, da je morda še mogoče kaj spremeniti,« nam je v pogovoru zaupala Barbara Grandi, ki je sodelovala pri zavzetju stavbe in zadnja štiri leta tam tudi živela.

    »Spin Time smo od začetka opredelili kot gradbišče urbane prenove,« je dejal predsednik združenja Paolo Perrin. FOTO: Gašper Završnik
    »Spin Time smo od začetka opredelili kot gradbišče urbane prenove,« je dejal predsednik združenja Paolo Perrin. FOTO: Gašper Završnik
    Perrini je koristne plati sobivanja ponazoril tudi s podatki o šolanju otrok. Raziskava, ki so jo opravili z organizacijo Open Impact, je pokazala, da nihče izmed učencev, ki so živeli v Spin Timu, ni predčasno opustil izobraževalnega procesa, medtem ko naj bi bil po njegovih besedah v Rimu ta delež v povprečju med osmimi in desetimi odstotki, v četrtih na robu dosega tudi od 20 do 30 odstotkov.

    Električar iz Vatikana

    Družbeni eksperiment je sprva spremljala sumničavost soseske, na začetku tudi spor z lastnikom. Širšo mednarodno pozornost je Spin Time pritegnil maja leta 2019, ko je zaradi neplačanih računov ostal brez elektrike. Po več dneh negotovosti je pomoč prišla iz Vatikana. Poljski kardinal Konrad Krajewski, eden od tesnejših sodelavcev pokojnega papeža Frančiška, je lastnoročno poskrbel, da je stavba ponovno dobila električno energijo, in s tem razburil takratnega notranjega ministra ter vodjo skrajno desne Lige Mattea Salvinija. Svojo intervencijo je utemeljil s stisko družin in otrok ter prevzel odgovornost za morebitne posledice.

    V naslednjih letih so se pritiski na skvot stopnjevali. Leta 2020 je sodišče odredilo preventivni zaseg stavbe, pozneje so jo državne oblasti uvrstile na seznam prednostnih deložacij, jeseni leta 2023 je aktualni notranji minister Matteo Piantedosi napovedal, da bodo stanovalci morali oditi do božiča. Kljub temu je Spin Time ob podpori društev, sindikatov, kulturnikov in Cerkve nadaljeval dejavnosti. Vse do letošnjega poletja.

    Prelomna točka je bil manjši požar konec julija. Čeprav so ga hitro pogasili in ni bil nihče poškodovan, se stanovalci po evakuaciji niso smeli vrniti domov. Stavbo so po odredbi pravosodnih oblasti zasegli. Številni so več tednov pod žgočim soncem bivakirali v šotorih ob zapečatenem centru. »Še vedno jočem, ko pridem pred stavbo. Samo dvakrat sem šla gor po oblačila in osebne stvari. In vsakič tisti molk … ne vem, ne znam ga opisati,« je pretreseno pripovedovala Barbara Grandi, prepričana, da so oblasti požar izkoristile kot pretvezo za deložacijo.

    Za Barbaro Grandi je bil Spin Time zadnja štiri leta dom. FOTO: Gašper Završnik
    Za Barbaro Grandi je bil Spin Time zadnja štiri leta dom. FOTO: Gašper Završnik
     Izseljeni stanovalci so dobili začasno nastanitev na različnih, zlasti perifernih delih Rima, usoda centra pa ostaja negotova. Župan Rima Roberto Gualtieri iz levosredinske Demokratske stranke, ki ga prihodnjo pomlad čakajo volitve, hoče prostore odkupiti in s tem ohraniti Spin Time. Pogajanja z družbo Investire SGR, v katera je bil vključena tudi Cerkev, so se za zdaj končala brez dogovora. Perrini trdi, da je na lastnika pritiskala tudi vlada, naj stavbe ne proda občini. Desnica namero lokalnih oblasti zavrača kot nagrajevanje nezakonite zasedbe z davkoplačevalskim denarjem.

    Moč skladov in lobijev

    Spin Time ni edini socialni center, ki se je znašel na muhi premierke Giorgie Meloni. Njena administracija nenaklonjenost takšni, v Italiji zelo pogosti obliki združevanja utemeljuje z vzpostavljanjem reda in zakona. V zadnjem času so izpraznili milanski Leoncavallo, nekaj mesecev pozneje je enaka usoda doletela še Askatasuno v Torinu.

    Pa vendar bi bilo kljub izraziti nenaklonjenosti vlade, kakor je v intervjuju opozoril urbani antropolog Stefano Portelli, preganjanje centrov nepravično povezati zgolj z aktualno administracijo, saj so se takšne deložacije dogajale tudi pod vladami z drugačnim ideološkim predznakom. »Bistvo ni toliko v desnici ali levici, ampak predvsem v izjemni moči nepremičninskih skladov, velikih lastnikov nepremičnin in nepremičninskega lobija, ki določajo institucionalno ureditev države ter so močnejši od zakonov in ustave,« je bil jasen.

    Po njegovem je argument zakonitosti, na katerega se sklicuje premierka, le izgovor. Ne nazadnje v mestu in državi obstajajo številne zasebne pobude, ki bi jim lahko očitali enako. Prav tako vlada ne kaže enakega angažmaja pri deložaciji stavbe v državni lasti blizu Spin Tima, ki jo dobri dve desetletji zaseda neofašistično gibanje CasaPound.

    Na protestih v podporo Spin Timu se je zbralo več tisoč ljudi, zlasti mladih. FOTO: Gašper Završnik
    Na protestih v podporo Spin Timu se je zbralo več tisoč ljudi, zlasti mladih. FOTO: Gašper Završnik
     Vse to po sogovornikovem mnenju kaže, da je cilj oblasti napasti predvsem družbena gibanja in socialne centre, ki so dediščina obdobja, v katerem so si ljudje predstavljali, da bi bila urbana območja in družba lahko drugačni. »Te pobude ogrožajo razredno ureditev mesta, ki je od konca 19. stoletja do danes takšna, da mora mestno središče pripadati bogatim, revni pa naj izginejo na obrobje,« je pojasnil Portelli.

    Protesti za Spin Time in drugačno mesto

    Prihodnost Spin Tima je v Italiji v zadnjih mesecih dvignila precej prahu. Zanj so se zavzela tudi znana imena, med njimi z oskarjem nagrajeni režiser Paolo Sorrentino in avtor knjižne uspešnice Gomora Roberto Saviano. V podporo centru in proti predstavi mesta, v katerem je dobrobit prebivalcev podrejena kapitalu in špekulacijam, se je prejšnji konec tedna zbralo več tisoč protestnikov.

    »Ljudje so v veliki stiski. Mladi ne morejo ničesar načrtovati, nihče nima dostojne plače, stanovanja si ne moremo privoščiti, ker najemodajalci poberejo ves zaslužek.« Mesto postaja nevzdržno za življenje. Tega mora biti konec,« je dejala Elisa Turco. Zanjo preganjani socialni center ni le dom za ljudi, ki si ne morejo privoščiti stanovanja, temveč tudi prostor druženja in skupnih dejavnosti. »Zapirajo veliko takšnih krajev. Nazadnje nam ostane samo še to, da gremo ven na pijačo, tega pa smo naveličane. Želele bi si več družabnih prostorov, v katerih lahko kaj počnemo skupaj.«

    Prav reka protestnikov, zlasti mladih, ki so v soboto opozarjali na pomen shajališč, kakršna je opisala Elisa Turco, je predsednika združenja Spin Time Paola Perrinija utrdila v prepričanju, da centra ne bo mogoče kar tako zapreti in da požar ni pomenil konca svojevrstnega družbenega eksperimenta. »Ta prostor in zamisel dajeta upanje, da se bo dobiček vsaj enkrat umaknil človečnosti in kulturi,« je dejal aktivistični veteran in pozval lastnika, naj stavbo proda mestu, rimske oblasti pa, naj omogočijo stanovalcem vrnitev domov.

    _____________________

    /
    /
     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Italija

    Kar se dogaja v Italiji, bi lahko bilo jutri nov standard v Evropski uniji

    Dolgoživost vlade italijanske premierke je predvsem njen osebni dosežek, je za Delo povedal politolog Valerio Alfonso Bruno.
    Gašper Završnik 3. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Giorgia Meloni si želi olajšati pot do novega mandata

    Vlada se zavzema za večinski bonus za zmagovalca volitev. Načrte ji lahko prekriža nova zvezda skrajne desnice, upokojeni general Roberto Vannacci.
    Gašper Završnik 11. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    250. obletnica neodvisnosti ZDA

    Papež raje med migrante kot k Donaldu Trumpu

    Leon XIV. bo na dan neodvisnosti ZDA z obiskom Lampeduse utrdil vlogo moralnega nasprotnika Trumpove politike zapiranja mej in deportacij.
    Gašper Završnik 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Giorgia Meloni se ne bo pustila poraziti na svojem terenu

    Kriza v Ceuti je premierki ponudila prikladno temo v času vzpona radikalne stranke Nacionalna prihodnost upokojenega generala Roberta Vannaccija.
    Gašper Završnik 15. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvena oskrba najmlajših

    V Šiški odšla pediatrinja, za zdaj ni zdravnika, ki bi prevzel njeno ambulanto

    Ponovno je slišati opozorila, da so pri pediatrih opredeljeni odrasli, medtem ko za male paciente ni prostora.
    Simona Bandur 25. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Finska in Švedska prvič skupaj prestregli ruska vojaška letala

    V mednarodnem zračnem prostoru nad Finskim zalivom so identificirali rusko transportno letalo Tu-134 ter lovce MiG-31 in Su-30.
    25. 9. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kriptovalute

    Aplikacija bitstamp pred velikimi spremembami. Kaj to pomeni za uporabnike?

    Od sredine letošnjega novembra prek aplikacije bitstamp ne bo več mogoče trgovati s kriptovalutami.
    Aleksandar Lukić 24. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Investicije

    Sandoz, Novartis in Krka s krepko več kot dvema milijardama evrov naložb

    Sandoz prihodnji teden odpira največjo neposredno posamično tujo naložbo. Novartis končuje enega največjih naložbenih ciklov
    Nejc Gole 25. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija

    Slovenijo čaka preizkus omrežij in odločanja

    Poročilo Svetovnega energetskega sveta za leto 2026 poudarja povezovanje proizvodnje, omrežij, hranilnikov in porabe.
    Borut Tavčar 26. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Investicije

    Sandoz, Novartis in Krka s krepko več kot dvema milijardama evrov naložb

    Sandoz prihodnji teden odpira največjo neposredno posamično tujo naložbo. Novartis končuje enega največjih naložbenih ciklov
    Nejc Gole 25. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zagreb bo stičišče razprave o prihodnosti kapitala

    Podpredsednik hrvaške vlade bo 20. oktobra v Zagrebu slavnostni govorec konference Kapitalski trgi 2026, ki bo v ospredje postavila prihodnost finančnih trgov.
    24. 9. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Pomoč podjetjem za energetsko prenovo stavb

    Novi instrument je kombinacija ugodnega posojila in nepovratne podpore v obliki možnega delnega odpisa glavnice kredita.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    spin timeRimnepremičnineprotestistanovanjaGiorgia Melonisocialni centriSOS4Democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Ko je prenova bolj smiselna od novogradnje

    Blejska poslovna šola nekdnaji sokolski dom po prenovi uporablja kot večnamenski prostor, za predavanja, konference in poslovna srečanja.
    Saša Bojc 26. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Lado Bizovičar: Smeh doma je boljši od polnih Stožic

    Lado se vrača z novo predstavo Jaz sem najboljši fotr na svetu, izšla bo tudi knjiga, nekakšna zbirka navodil za fotre.
    26. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Drugo
    Matic Ian Guček

    Ovire preskakuje kot blisk, stopnic noče, ker telo ni mašina

    Celjski atletski biser Matic Ian Guček se je spustil pod 48 sekund in dobil potrditev, da sodi med najboljše. Zdaj čas za Bali, naprej brez Mira Kocuvana?
    Peter Zalokar 26. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija

    Slovenijo čaka preizkus omrežij in odločanja

    Poročilo Svetovnega energetskega sveta za leto 2026 poudarja povezovanje proizvodnje, omrežij, hranilnikov in porabe.
    Borut Tavčar 26. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Prijatelji

    Janez Janša se je v ZDA sestal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem.
    Marko Kočevar 26. 9. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Drugo
    Matic Ian Guček

    Ovire preskakuje kot blisk, stopnic noče, ker telo ni mašina

    Celjski atletski biser Matic Ian Guček se je spustil pod 48 sekund in dobil potrditev, da sodi med najboljše. Zdaj čas za Bali, naprej brez Mira Kocuvana?
    Peter Zalokar 26. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija

    Slovenijo čaka preizkus omrežij in odločanja

    Poročilo Svetovnega energetskega sveta za leto 2026 poudarja povezovanje proizvodnje, omrežij, hranilnikov in porabe.
    Borut Tavčar 26. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Prijatelji

    Janez Janša se je v ZDA sestal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem.
    Marko Kočevar 26. 9. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEGA OBRAZA

    Skrivnost popolnoma spočite kože

    Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    S to napravo prihranite 75 odstotkov

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Včasih je dovolj en telefonski klic« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OSKRBOVALNE VERIGE

    Kaj se dogaja v Zalogu

    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Kam v soboto zvečer?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Vaš konkurent kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je novost pri skrbi za zobe

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo