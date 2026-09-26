Vatikan mu je vrnil luč, Giorgia Meloni bi se ga znebila

Levičarski socialni center Spin Time se je dobro desetletje upiral razvoju Rima, v katerem gentrifikacija, množični turizem in špekulacije drobijo skupnosti in otežujejo dostop do stanovanj. Toda po julijskem požaru je prihodnost eksperimenta, ki je obenem samoupravno kulturno središče in zatočišče za ljudi v stiski, na kocki. Približno 400 stanovalcev se po evakuaciji ne sme več vrniti v zasedene prostore, njihova usoda pa je predmet političnega spora. Rimske oblasti si želijo z odkupom stavbe ohraniti Spin Time, ki je za desnico pod vodstvom Giorgie Meloni predvsem nezakonito zaseden prostor in kot drugi progresivni centri trn v peti njeni vladi.

Zametki Spin Tima segajo v leto 2013, ko so aktivisti gibanja Action, ki se zavzema za pravico do dostojnega bivališča, zasedli prostorno stavbo v Eskvilinu, enem od najbolj multikulturnih predelov italijanske prestolnice, nedaleč od prometnega vozlišča Termini, kjer je domala ob vseh urah slišati topotanje kovčkov. Nekdanji prostori zavoda za pokojninsko zavarovanje so tedaj že dalj časa samevali. Država jih je leta 2004 pod vlado Silvia Berlusconija v svežnju skoraj 400 nepremičnin – po nekaterih navedbah pod ceno – prodala zasebnemu nepremičninskemu skladu FIP, ki ga upravlja družba Investire SGR.

»Spin Time smo na začetku opredelili kot gradbišče urbane prenove,« je idejo o oživitvi zgradbe za Delo opisal predsednik združenja Paolo Perrini. »Zamislili smo si, da bi na enem mestu združili tri družbene skupine, ki se jim na svetu najslabše godi: mlade, revne in migrante.«

Zametki Spin Tima segajo v leto 2013, ko so aktivisti gibanja Action zavzeli nekdanje prostore zavoda za pokojninsko zavarovanje. FOTO: Gašper Završnik

Na 21.000 kvadratnih metrih je zraslo mesto v mestu. Zgornja nadstropja poslopja so bila namenjena stanovanjskemu delu, v katerem je – bodisi za stalno bodisi začasno – živelo okoli 130 družin iz 27 držav. Nižje etaže so bile, denimo, namenjene obrtnim delavnicam, kinu, snemalnemu studiu in sodelu (coworking). Tam so med drugim našli prostor pred mednarodno uveljavitvijo člani zasedbe Måneskin, zmagovalci Sanrema in Evrovizije, prav tako uredništvo revije Scomodo. Dejavnosti so segale od učne pomoči in poklicnega usposabljanja do koncertov, zabav in razdeljevanja hrane. Skupni imenovalec vseh aktivnosti so bila odprta vrata za vse. »Šlo je za poskus oblikovanja odprte, gostoljubne in solidarne skupnosti, v kateri bi imeli skupni interesi prednost pred zasebnimi,« je poudaril Perrini.

Ambiciozen načrt jim je kljub občasnim konfliktom po besedah stanovalcev v veliki meri uspelo uresničiti. »Videla sem, kako so se rojevali otroci, in spremljala, kako so tisti, ki so prišli k nam, rasli in odraščali. Res je lepo videti, kakšno čudovito pot so prehodili, in slišati mlade govoriti s čutom za skupnost. Daje ti občutek, da je morda še mogoče kaj spremeniti,« nam je v pogovoru zaupala Barbara Grandi, ki je sodelovala pri zavzetju stavbe in zadnja štiri leta tam tudi živela.

»Spin Time smo od začetka opredelili kot gradbišče urbane prenove,« je dejal predsednik združenja Paolo Perrin. FOTO: Gašper Završnik

Električar iz Vatikana

Perrini je koristne plati sobivanja ponazoril tudi s podatki o šolanju otrok. Raziskava, ki so jo opravili z organizacijo Open Impact, je pokazala, da nihče izmed učencev, ki so živeli v Spin Timu, ni predčasno opustil izobraževalnega procesa, medtem ko naj bi bil po njegovih besedah v Rimu ta delež v povprečju med osmimi in desetimi odstotki, v četrtih na robu dosega tudi od 20 do 30 odstotkov.

Družbeni eksperiment je sprva spremljala sumničavost soseske, na začetku tudi spor z lastnikom. Širšo mednarodno pozornost je Spin Time pritegnil maja leta 2019, ko je zaradi neplačanih računov ostal brez elektrike. Po več dneh negotovosti je pomoč prišla iz Vatikana. Poljski kardinal Konrad Krajewski, eden od tesnejših sodelavcev pokojnega papeža Frančiška, je lastnoročno poskrbel, da je stavba ponovno dobila električno energijo, in s tem razburil takratnega notranjega ministra ter vodjo skrajno desne Lige Mattea Salvinija. Svojo intervencijo je utemeljil s stisko družin in otrok ter prevzel odgovornost za morebitne posledice.

V naslednjih letih so se pritiski na skvot stopnjevali. Leta 2020 je sodišče odredilo preventivni zaseg stavbe, pozneje so jo državne oblasti uvrstile na seznam prednostnih deložacij, jeseni leta 2023 je aktualni notranji minister Matteo Piantedosi napovedal, da bodo stanovalci morali oditi do božiča. Kljub temu je Spin Time ob podpori društev, sindikatov, kulturnikov in Cerkve nadaljeval dejavnosti. Vse do letošnjega poletja.

Prelomna točka je bil manjši požar konec julija. Čeprav so ga hitro pogasili in ni bil nihče poškodovan, se stanovalci po evakuaciji niso smeli vrniti domov. Stavbo so po odredbi pravosodnih oblasti zasegli. Številni so več tednov pod žgočim soncem bivakirali v šotorih ob zapečatenem centru. »Še vedno jočem, ko pridem pred stavbo. Samo dvakrat sem šla gor po oblačila in osebne stvari. In vsakič tisti molk … ne vem, ne znam ga opisati,« je pretreseno pripovedovala Barbara Grandi, prepričana, da so oblasti požar izkoristile kot pretvezo za deložacijo.

Za Barbaro Grandi je bil Spin Time zadnja štiri leta dom. FOTO: Gašper Završnik

Moč skladov in lobijev

Izseljeni stanovalci so dobili začasno nastanitev na različnih, zlasti perifernih delih Rima, usoda centra pa ostaja negotova. Župan Rimaiz levosredinske Demokratske stranke, ki ga prihodnjo pomlad čakajo volitve, hoče prostore odkupiti in s tem ohraniti Spin Time. Pogajanja z družbo Investire SGR, v katera je bil vključena tudi Cerkev, so se za zdaj končala brez dogovora. Perrini trdi, da je na lastnika pritiskala tudi vlada, naj stavbe ne proda občini. Desnica namero lokalnih oblasti zavrača kot nagrajevanje nezakonite zasedbe z davkoplačevalskim denarjem.

Spin Time ni edini socialni center, ki se je znašel na muhi premierke Giorgie Meloni. Njena administracija nenaklonjenost takšni, v Italiji zelo pogosti obliki združevanja utemeljuje z vzpostavljanjem reda in zakona. V zadnjem času so izpraznili milanski Leoncavallo, nekaj mesecev pozneje je enaka usoda doletela še Askatasuno v Torinu.

Pa vendar bi bilo kljub izraziti nenaklonjenosti vlade, kakor je v intervjuju opozoril urbani antropolog Stefano Portelli, preganjanje centrov nepravično povezati zgolj z aktualno administracijo, saj so se takšne deložacije dogajale tudi pod vladami z drugačnim ideološkim predznakom. »Bistvo ni toliko v desnici ali levici, ampak predvsem v izjemni moči nepremičninskih skladov, velikih lastnikov nepremičnin in nepremičninskega lobija, ki določajo institucionalno ureditev države ter so močnejši od zakonov in ustave,« je bil jasen.

Po njegovem je argument zakonitosti, na katerega se sklicuje premierka, le izgovor. Ne nazadnje v mestu in državi obstajajo številne zasebne pobude, ki bi jim lahko očitali enako. Prav tako vlada ne kaže enakega angažmaja pri deložaciji stavbe v državni lasti blizu Spin Tima, ki jo dobri dve desetletji zaseda neofašistično gibanje CasaPound.

Na protestih v podporo Spin Timu se je zbralo več tisoč ljudi, zlasti mladih. FOTO: Gašper Završnik

Protesti za Spin Time in drugačno mesto

Vse to po sogovornikovem mnenju kaže, da je cilj oblasti napasti predvsem družbena gibanja in socialne centre, ki so dediščina obdobja, v katerem so si ljudje predstavljali, da bi bila urbana območja in družba lahko drugačni. »Te pobude ogrožajo razredno ureditev mesta, ki je od konca 19. stoletja do danes takšna, da mora mestno središče pripadati bogatim, revni pa naj izginejo na obrobje,« je pojasnil Portelli.

Prihodnost Spin Tima je v Italiji v zadnjih mesecih dvignila precej prahu. Zanj so se zavzela tudi znana imena, med njimi z oskarjem nagrajeni režiser Paolo Sorrentino in avtor knjižne uspešnice Gomora Roberto Saviano. V podporo centru in proti predstavi mesta, v katerem je dobrobit prebivalcev podrejena kapitalu in špekulacijam, se je prejšnji konec tedna zbralo več tisoč protestnikov.

»Ljudje so v veliki stiski. Mladi ne morejo ničesar načrtovati, nihče nima dostojne plače, stanovanja si ne moremo privoščiti, ker najemodajalci poberejo ves zaslužek.« Mesto postaja nevzdržno za življenje. Tega mora biti konec,« je dejala Elisa Turco. Zanjo preganjani socialni center ni le dom za ljudi, ki si ne morejo privoščiti stanovanja, temveč tudi prostor druženja in skupnih dejavnosti. »Zapirajo veliko takšnih krajev. Nazadnje nam ostane samo še to, da gremo ven na pijačo, tega pa smo naveličane. Želele bi si več družabnih prostorov, v katerih lahko kaj počnemo skupaj.«

Prav reka protestnikov, zlasti mladih, ki so v soboto opozarjali na pomen shajališč, kakršna je opisala Elisa Turco, je predsednika združenja Spin Time Paola Perrinija utrdila v prepričanju, da centra ne bo mogoče kar tako zapreti in da požar ni pomenil konca svojevrstnega družbenega eksperimenta. »Ta prostor in zamisel dajeta upanje, da se bo dobiček vsaj enkrat umaknil človečnosti in kulturi,« je dejal aktivistični veteran in pozval lastnika, naj stavbo proda mestu, rimske oblasti pa, naj omogočijo stanovalcem vrnitev domov.

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