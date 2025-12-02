Obletnico vstajenja bi praznoval v Jeruzalemu

Papež v Libanonu za mir, proti delitvam, pa tudi za dve državi v Palestini.

V Libanonu, ki velja za najbolj krščansko državo Bližnjega vzhoda, se je v torek zbralo več kot sto tisoč vernikov od vsepovsod, bejrutski uradni viri pravijo, da jih je bilo celo 150 tisoč. V državi, ki se je spominjajo kot najbolj cvetoče in bogate, že spet preživljajo grozljivo gospodarsko in politično krizo, na jugu pa je še vedno tarča izraelskih bomb. Papež poziva k miru in postavitvi novih temeljev za drugačne odnose. Svetu tudi sporoča, da Vatikan podpira ureditev z dvema državama na tleh Izraela. Vatikan priznava palestinsko državo. Trije dnevi v izčrpanem in trpečem Libanonu, ki se zdi zelo daleč od nekdanje bogate, urejene in demokratične države, so minili zelo hitro, ugotavljajo vatikanski poročevalci. Papež Leon XIV. se je pogovarjal z državnim vodstvom, s cerkvenimi ...